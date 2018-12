Stiri pe aceeasi tema

- Rapid Viena -Rangers 1-0, etapa a 6-a a grupelor Europa League. Andrei Ivan a fost titular in ultima etapa a grupei G din Europa League, una in care toate cele patru echipe aveau sanse de calificare. Ca sa mearga in 16-imi, Rapid Viena avea de aparat un punct in fata lui Rangers, echipa care a […]

- Deși Gigi Becali a anunțat ca-l vrea pe atacantul Andrei Ivan, 21 de ani, mutarea are mici șanse sa se realizeze. Imprumutat de la Krasnodar, Andrei Ivan a anunțat ca este foarte aproape sa ramana in Austria, la Rapid Viena, clubul dorind sa-l cumpere. "In ianuarie o sa vad daca voi mai ramane. Din…

- Rapid Viena va infrunta Internazionale Milano in 16-imile Ligii Europa, iar Andrei Ivan (21 de ani) este destul de nerabdator si anunta ca sunt sanse mari sa ramana definitiv in Austria.

- Gigi Becali a anuntat ca a negociat cu Krasnodar pentru ca Andrei Ivan sa ajunga la FCSB in perioada de mercato din iarna. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca a discutat deja cu atacantul care evolueaza sub forma de imprumut la Rapid Viena, iar ca acesta este dispus sa semneze cu vicecam-pioana…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca s-a ințeles cu atacantul Andrei Ivan, 21 de ani, fotbalistul lui Krasnodar imprumutat la Rapid Viena (Detalii AICI). Ex-președinte la Dinamo, Rapid și Astra, Dinu Gheorghe a reacționat dupa ce atacantul a declarat ca nu știe nimic despre oferta lui Gigi Becali…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului in Liga 1 Betano, a declarat ca a le-a transmis rusilor de la FC Krasnodar o oferta de 1.8 milioane de euro pentru transferul atacantului Andrei Ivan, fostul atacant al celor de la U Craiova fiind acum la Rapid Viena.

- Gigi Becali a anunțat azi ca a facut o oferta de 1,8 milioane de euro pentru Andrei Ivan, 21 de ani, fotbalistul lui Krasnodar imprumutat la Rapid Viena. Fotbalistul și-a dat deja acordul sa vina la FCSB, unde ar urma sa caștige 26.000 de euro lunar. "Ieri am facut o oferta de 1,8 milioane la un atacant…

- „Andrei Ivan, noul talent propus de fotbalul romanesc”- asa incepe articolul care-i face o prezentare atacantului legitimat la Rapid Viena. Tuttomercatoweb l-a caracterizat, in premiera, pe Ivan intr-un amplu material. Andrei Ivan pare ca si-a gasit linistea in Austria. Dupa o perioada mai putin reusita…