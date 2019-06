Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice pe parcursul a mai bine de un an releva ca noile forme de munca, cunoscute sub denumirea de "gig economy", capata amploare si in Romania, iar IPP recomanda statului sa evalueze acest fenomen si sa ofere un cadru legal suplu si proceduri cat mai…

- Oradea se afla pe locul ll in topul primariilor cu cele mai multe procese, dupa Bucuresti, conform unui studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice, care prezinta situatia litigiilor in care sunt implicate administratiile locale dar si perceptia si experienta functionarilor despre rezolvarea…

- Asociatia Municipiilor din Romania organizeaza in parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, la Ramnicu Valcea, in perioada 29 – 30 mai 2019, workshopul regional ”Medierea – solutie alternativa in litigiile dintre cetatean si administratia publica”. Initiativa pleaca de la mai multe premise,…

- In Republica Moldova, nivelul de adresabilitate la medic este foarte scazut. 50,9% din femeile din mediul rural se adreseaza la medic doar in cazuri critice, cand problema de sanatate deja nu mai poate fi tratata. In mare parte insa, femeile nu au acces la Centre de sanatate. Aceasta este concluzia…

- In pofida politicilor implementate și schimbarilor legislative care au avut loc in ultima perioada in Republica Moldova cu privire la distribuirea rolurilor de gen, acestea continua sa-și puna amprenta asupra vieții de familie și, in special, asupra femeilor. Un studiu realizat de Institutul de Politici…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, a participat alaturi de Alexandru Sipos, la workshop-ul regional „Medierea – soluție alternativa in litigiile dintre cetațean și administrația publica”, organizat de Institutul pentru Politici Publice. Cu aceasta ocazie, in cadrul…

