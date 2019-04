Morandi vrea să cucerească SUA Au cucerit peste 20 de țari cu #kalinka, iar celebrul DJ Burak Yeter a realizat un remix al piesei. Acum, Morandi lanseaza versiunea urbana a single-ului #Kalinka, in colaborare cu rapperul texan Swanny Ivy. Kalinka are peste 52.000.000 de vizualizari pe YouTube, sute de mii de stream-uri pe platformele digitale, si este difuzata pe numeroase radiouri sau televiziuni muzicale la nivel mondial. Romania, Polonia, Grecia, Turcia, Rusia, Croația, Germania, Ungaria, Israel, Bulgaria, Belarus, Ucraina, Kazakhstan, Austria, Cipru, Ecuador, Estonia, Moldova, Sri Lanka și Emiratele Arabe Unite sunt țarile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

