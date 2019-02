Morandi a revenit in forța: Kalinka are peste 42.000.000 de vizualizari pe YouTube, sute de mii de stream-uri pe platformele digitale, si este difuzata pe numeroase radiouri sau televiziuni muzicale la nivel mondial. Acum, Morandi colaboreaza cu Burak Yeter pentru remix-ul piesei “Kalinka”, pe care il lanseaza si cu videoclip. Romania, Polonia, Grecia, Turcia, Rusia, Croația, Germania, Ungaria, Israel, Bulgaria, Belarus, Ucraina, Kazakhstan, Austria, Cipru, Ecuador, Estonia, Moldova, Sri Lanka și Emiratele Arabe Unite sunt țarile in care piesa “Kalinka” este una dintre cele mai ascultate melodii,…