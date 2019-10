Stiri pe aceeasi tema

- Suferinta, durere si neputinta sunt atributele echipei de rugby Tomitanii Constanta, care s-au confirmat si dupa disputarea etapei a 8-a din Superliga, sambata, pe stadionul „Mihail Naca”, gazda meciului cu Știința Baia Mare. Conform așteptarilor, liderul neinvins al campionatului, Știința Baia Mare,…

- Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta a inregistrat, vineri, o noua infrangere in Superliga. Formatia de la malul marii a evoluat in deplasare, in etapa a 6-a, cu Timisoara Saracens, una dintre cele mai puternice echipe din tara. Intr-un peisaj dezolant, in prezenta a doar 20 de spectatori, banatenii…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta disputa sambata, 21 septembrie, partida din etapa a patra a SuperLigii, intalnind in propriul fief, pe stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta, de la ora 10.00, Dinamo Bucuresti.Ambele echipe nu au acumulat niciun punct in cele trei runde de pana acum, ocupand in…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a inregistrat o noua infrangere severa in Superliga. Constantenii au jucat, sambata, pe terenul celor de la CSA Steaua si au iesit extrem de sifonati. Formatia din Capitala nu le-a dat nicio sansa baietilor lui Danie de Villiers si s-a impus categoric, cu scorul de…

- Formatia de rugby Tomitanii Constanta sustine sambata, 14 septembrie, meciul din etapa a treia a SuperLigii, intalnind in deplasare, de la ora 10.30, CSA Steaua Bucuresti. In clasament, Tomitanii ocupa locul sapte ultimul , fara niciun punct, in vreme ce Steaua e a treia, cu sase puncte. Celelalte partide…

- Sambata se va da startul unei noi ediții de campionat (a 103-a) la rugby. La startul intrecerii avem acum șapte echipe, dupa ce “a fost inchisa” CSM București, astfel ca in fiecare etapa o grupare va sta. CSM Știința Baia Mare va juca in prima runda pe Arena Zimbrilor, cu Tomitanii Constanța, meciul…

- Prima competitie din sezonul 2019 2020 al rugby ului romanesc este Cupa Romaniei, intrecere in care va evolua si Tomitanii Constanta. Intrecerea le este rezervata formatiilor din SuperLiga, iar in prima faza echipele au fost impartite in doua grupe si vor juca tur retur. Din grupa A fac parte CSM Stiinta…