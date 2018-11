Mopedist fara permis depistat in trafic pe bulevardul IC Bratianu din municipiul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Constanta s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan desi nu poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 34 de ani, care a condus un autoturism, pe…

- Politisti din cadrul Secției 4 Rurala Coșoveni au depistat, ieri, un tanar de 27 ani, din Coșoveni, in timp ce conducea, pe strada Capitan Velescu Aurel, din localitate, un moped neinregistrat. Din verificarile efectuate de politisti, s-a stabilit ca tanarul ...

- La data de 07 octombrie a.c., in jurul orei 09.10, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic, pe D.N. 25, in comuna Ivesti, un barbat din localitate care circula cu un moped neinmatriculat.Intrucat, dupa verificarea documentelor barbatului, politistii au constatat ca acesta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul IC Bratianu din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in data de 04.10.2018, ora 16.20 un barbat de 44 ani a condus un autoturism pe Bulevardul I C Bratianu, pe banda numarul 2 din municipiul Constanta, dinspre strada Dezrobirii…

- Politistii IPJ Constanta au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan chiar daca nu detineau permis de conducere valabil. Potrivit IPJ Constanta, la data de 3 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au depistat un tanar, in varsta de 18 ani, care a…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 au depistat la data de 25 septembrie a.c., un barbat, in varsta de 42 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 25 septembrie a.c., politistii…

- Polițiștii clujeni au depistat un tanar din Cluj-Napoca conducand fara permis, iar in autoturism au fost gasite substante susceptibile a fi interzise. La data de 10 septembrie, in jurul orei 23:50, politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi…

- In perioada 06-12 august a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier si subunitatilor teritoriale de politie au desfasurat activitați specifice, in cadrul actiunii „Speed”, pentru depistarea conducatorilor auto ce nu respecta limita legala de viteza. In activitatile specifice, a fost angrenata…