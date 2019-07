Stiri pe aceeasi tema

- 0.96 mg/l alcool pur in aerul expirat este o valoare foarte mare pentru o persoana care urca la volanul unei masini. Riscurile majore pe care practic, cei care consuma alcool si conduc, nu le iau in calcul sunt ranirea unor persoane nevinovate sau pierderea libertartii. Un tanar de 20 de ani din comuna…

- Un barbat de 44 de ani este cercetat pentru conducere fara permis si conducerea unui vehicul neinmatriculat, dupa ce o patrula rutiera l-a oprit in trafic, constatand ca nu avea permis si circula cu o masina radiata din circulatie.

- FOTO – Arhiva Politistii din cadrul Politiei Municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat joi, 30 mai, in jurul orei 13:10, un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Cornești, in timp ce conducea un moped neinmatriculat sau neinregistrat, pe DJ 109 B, prin localitatea Fundatura, fara a…

- Un barbat de 56 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce o patrula rutiera l-a depistat in trafic, desi consumase o cantitate substantiala de alcool.

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si refuzul prelevarii de mostre biologice, dupa ce o patrula rutiera l-a oprit pentru un control de rutina, constatand ca emana halena alcoolica.

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce o patrula rutiera l-a depistat in trafic, desi consumase o cantitate apreciabila de alcool.

- Un barbat de 42 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce oamenii legii au constatat, in urma testarii cu alcooltestul, ca acesta avea o alcoolemie de 1,52 mg/l.

- În ziua de 6 mai poliitii brileni lau identificat în trafic pe un ofer în timp ce conducea un autoturism fr a deine permis de conducere.La data de 06.05.2019 ora 1250 poliiti din cadrul din cadrul Biroului Rutier lau oprit în trafic pentru control pe un brbat în vârst d...