- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In l-a anuntat pe omologul sau american Donald Trump, in timpul unei convorbiri telefonice avute joi, ca tara sa ar dori sa trimita un emisar special in Coreea de Nord, pentru a pava calea unor negocieri cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, informeaza…

- Donald Trump a anuntat ca va discuta cu Phenianul ”daca se intrunesc conditiile”, scrie AFP. ”Am fost foarte duri cu ei, pentru prima oara ei vor sa (ne) vorbeasca si vom vedea ce se va intampla”, a declarat presedintele intr-o intalnire cu guvernatorii statelor federale la Washington. Pe de alta…

- Coreea de Sud si-a exprimat luni speranta ca discutiile dintre Coreea de Nord si Statele Unite vor fi "constructive", la o zi dupa ce o delegatie din Nord i-a declarat presedintelui sud-coreean, Moon Jae-in, ca Phenianul este deschis pentru discutii cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro. …

- Coreea de Nord este dispusa sa inceapa discutii directe cu Statele Unite, anuntul venind dupa ce o delegatie importanta de la Phenian a fost prezenta la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, scrie The Guardian.Phenianul a spus, de asemenea, ca relatiile inter-coreene precum si cele…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a indemnat luni Statele Unite ale Americii ''sa reduca nivelul exigentelor pentru inceperea discutiilor'' cu Phenianul, declaratia intervenind in contextul in care consilieri ai sai s-au intalnit cu un general nord-coreean pentru a analiza

- Phenianul a spus, de asemenea, ca relatiile inter-coreene precum si cele dintre SUA si Coreea de Nord ar trebui sa avanseze impreuna, conform Coreei de Sud. Anuntul vine dupa ce presedintele sud-coreean Moon Jae-in s-a intalnit cu seful delegatiei Nordului, Kim Yong-chol, vice-presedinte al Comitetului…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- Statele Unite sunt deschise la discutii cu Coreea de Nord, a declarat vicepresedintele american Mike Pence dupa deplasarea sa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, relateaza luni dpa, conform agerpres.ro. Intr-un interviu acordat la bordul avionului cu care se intorcea acasa, Pence…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Președintele Coreei de Sud, invitat de Kim Jong-un la Phenian. Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a fost chemat sa viziteze Coreea de Nord, dupa ce liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a oferit o invitație formala prin intermediul surorii sale. Daca invitația va fi acceptata, aceasta…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat la discutii privind denuclearizarea, in timpul unei scurte conversatii avute cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, a declarat, vineri, Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza agentia Tass.

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Imaginile surprinse cu ea in aeroport sunt primele publice din ultimii doi ani. Kim Yo-jong este primul membru apropiat al familiei…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca presedintele sud-coreean Moon Jae-in sustine decizia Washingtonului de a impune noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, adaugand ca Seulul recunoaste ca presiunile au fortat Phenianul sa poarte discutii cu Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Mai multe surse diplomatice, la curent cu intentiile Coreei de Nord, au afirmat ca exista „sanse reale” ca sora liderului nord coreean Kim Jong-un, Kim Yo Jong, sa il invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa viziteze Phenianul „in cursul acestui an”, relateaza CNN.

- Președintele Coreei de Sud, Moon Jae, se va intalni cu sora lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, și vor lua masa impreuna cu ocazia Jocurilor Olimpice de sambata. Vestea a fost data de administrația prezidențiala din Seul, la scurt timp dupa ce liderul nord-coreean refuzat sa se…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, se va intalni sambata cu sora lui Kim Jong-un si cu delegatia de oficiali nord-coreeni care va efectua o vizita oficiala in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, relateaza The Associated Press. Purtatorul de cuvant…

- Phenianul a anuntat, joi, ca oficialii nord-coreeni care se vor deplasa in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor purta discutii cu oficialii americani, a relatat agentia nord-coreeana KCNA, citata de site-ul Reuters.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul nu exclude o intalnire cu reprezentantii regimului de la Phenian in cadrul Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, relateaza agentia Dpa International.

- Vicepresedintele american Mike Pence a indicat marti ca Washingtonul nu inchide portile pentru o intalnire cu nord-coreenii in timpul desfasurarii Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, relateaza AFP. ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana,…

- "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele sale nuclear si balistic. Arunca apa rece intr-o atmosfera de reconciliere", se afirma intr-un comentariu publicat de ziarul citat. Criticile vin dupa ce Phenianul si Seulul…

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.Presedintia sud-coreeana a difuzat…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat ca Donad Trump are un mare merit pentru organizarea primei runde de discuții intercoreene, dupa mai bine de doi ani de ruptura diplomatica, și a avertizat ca Phenianul risca noi sancțiuni daca va recurge la provocari.

- Moon Jae-in, președintele Coreei de Sud, a spus, miercuri, ca abordarea președintelui SUA, Donald Trump, a adus o contribuție uriașa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discuții cu reprezentanți ai Guvernului de la Seul.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale în mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP. Aceste discutii sunt programate marti si urmeaza sa se poarte asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de iarna…

- "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- In cadrul discursului rostit la postul TV NBC, Moon a declarat ca tara sa doreste reducerea tensiunii inaintea jocurilor olimpice de iarna ce se vor desfasura in Coreea de Sud, prin amanarea manevrelor militare comune. SABAH (Turcia), 20 decembrie 2017 - Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sustinand…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in, s-a declarat dispus sa diminueze amploarea exercitiilor militare comune cu SUA pentru a reduce tensiunile cu regimul de la Phenian inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018 din Coreea de Sud, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap.

- SUA sunt gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul "fara conditii prealabile", a declarat marti seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, informeaza miercuri AFP si Reuters."Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul…

- Washingtonul nu va intra in dialog cu Coreea de Nord pana cand aceasta nu va avea un alt comportament, a declarat, joi, un oficial al Casei Albe, la o zi dupa ce Rex Tillerson, secretarul american de Stat, afirmase ca SUA sunt pregatite sa poarte discutii cu Phenianul, relateaza site-ul Reuters.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca Washingtonul este pregatit sa poarte discutii cu Coreea de Nord fara conditii prealabile, insa a adaugat ca Phenianul va trebui sa ia o decizie cu privire la programele sale balistice si nucleare, relateaza CNBC si CNN.

