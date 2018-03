Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce...

- Perspectiva unui summit care sa ii aduca la aceeasi masa pe Donald Trump si Kim Jong-un a fost primita cu scepticism in capitalele occidentale. Presedintele american s-a declarat convins ca poate reusi acolo unde predecesorii sai au esuat, potrivit Les Echos , citat de Rador. Niciun expert nu crede…

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- Urmatoarele doua luni sunt "critice" in vederea denuclearizarii si a restabilirii pacii in Peninsula Coreeana, a declarat luni presedintele sud-coreean Moon Jae-In, pe fondul unor tratative pentru o intrevedere intre Donald Trump si Kim Jong-Un, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Vladimir Putin și Melania Trump au adoptat subiecte dintre cele mai diverse la Summitul G20. Cei doi au atras atenția lumii intregi, dupa ce au petrecut mai mult timp impreuna la cina organizata cu ocazia evenimentului.

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sambata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a afirmat vineri ca summitul dintre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) si SUA va deveni un 'punct de cotitura istoric' in Peninsula Coreea, relateaza...

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost „draguti“ in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In l-a anuntat pe omologul sau american Donald Trump, in timpul unei convorbiri telefonice avute joi, ca tara sa ar dori sa trimita un emisar special in Coreea de Nord, pentru a pava calea unor negocieri cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat vineri ca politistul inarmat care nu a intervenit in atacul de la un liceu din Florida la 14 februarie fie este 'un las', fie a fost paralizat de frica, relateaza AFP si dpa. "Ei sunt antrenati. El nu a reactionat corespunzator sub presiune sau este un…

- Retinut de fortele de ordine, tanarul in varsta de 17 ani a proferat aceasta amenintare in timpul unei dispute cu unul dintre profesorii sai, vineri, la doua zile dupa atacul armat comis de catre un fost elev la un liceu din Parkland, in Florida, unde a ucis 17 persoane.La domiciliul adolescentului,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian.

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si seful de stat onorific nord-coreean Kim Yong Nam s-au intalnit vineri si au dat mana inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din Coreea de Sud, a anuntat agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de AFP. Kim Yong Nam,…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe, Rob Porter, a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice. "Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale", a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Casei…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat membrii Partidului Democrat de "tradare", luni, pentru ca nu au aplaudat in timpul primului discurs al acestuia despre Starea Uniunii, in cadrul caruia a vorbit despre cresterea salariilor si a locurilor de munca, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in 2006, s-a numarat printre invitatii de onoare ai lui Donald Trump la discursul sau privind Starea Uniunii rostit in Congres pe 30 ianuarie. Referindu-se la povesti individuale 'incredibile si adevarate surse…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Primul discurs al lui Trump despre Starea Națiunii va sublinia, maine, ca politicile sale au ajutat minoritațile, intr-un moment in care democrații și liderii comunitații afro-americane și-au intensificat criticile la adresa sa.

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Delegatia USR a fost miercuri la discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, aceasta formatiune solicitând declansarea alegerilor parlamentare anticipate. Dan Barna, liderul formatiunii, a declarat ca soluția decenta pe care România o are în fața ar fi organizarea de alegeri…

- Presedintele american, Donald Trump, dispune de o sanatate "excelenta" si nu are nicio problema cognitiva, a precizat marti medicul Casei Albe, Ronny Jackson, citat de EFE. "Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din mandatul sau si inclusiv în…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Președintele sud-coreean, Moon Jae-In, a afirmat in urma intalnirii de marți dintre delegația lui Kim Jong-un și reprezentanții Sudului ca „drumul catre pace și obiectivul nostru” este denuclearizarea Peninsulei Coreene.

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-In ca este pregatit sa discute cu regimul nord-coreean, au anuntat miercuri birourile prezidentiale de la Seul si Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca sanctiunile internationale dictate impotriva Coreei de Nord incep sa aiba un impact major, intrucat liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a manifestat in premiera disponibilitatea de a discuta cu sud-coreenii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, duminica, bilantul realizarilor din 2017 si a reiterat retorica din primul sau an de mandat prin intermediul unui clip video cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres. „In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat vineri amenintarea ca va reduce asistenta acordata tarilor care au votat la Adunarea Generala ONU împotriva deciziei sale privind statutul Ierusalimului, dar reprezentanti ai tarilor arabe au declarat ca nu se tem,

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …