- In perioada 17-23 septembrie 2018, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului judet, o actiune ce a avut ca scop depistarea si sanctionarea participantilor la traficul rutier care manifesta, in timpul sofatului, preocupari de natura a le distrage atentia, punand astfel in pericol siguranta…

- Magazinul prezinta peste 30 de produse expuse din totalul celor circa 100 pe care le ofera. Produsele comercializate aici includ tehnologie de ultima generatie. Tehnologie revolutionara Thermal Technology s-a nascut dintr-un concept revolutionar, care parea incredibil inca nu…

- Transportatorul aerian de stat Tarom va vinde pachete de vacanta in fiecare agentie, nu numai bilete de avion, urmand ”sa revitalizeze” agentia de turism, Tarom Tours, a declarat intr-un interviu directorul general al Tarom, Werner Wolff. ”Avem si avioane, avem si agentie de turism, pe care vrem sa…

- Salariile corelate in functie de evolutia inflatiei vor creste cu 1,5% in acest an in Germania, adica mult mai repede decat in Franta si decat media europeana, arata un studiu publicat joi de Institutul german de Studii Economice si Sociale (WSI), care face parte din Fundatia Hans-Bockler.…

- In contextul apropierii debutului anului scolar 2018/2019 conducerea IPJ Suceava a solicitat luarea unor masuri suplimentare specifice care sa conduca la creșterea gradului de siguranța a tinerilor. O prima etapa in cadrul campaniei ,,Recapitulare la ……siguranța” o constituie declanșarea unor acțiuni…

- Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a organizat marti, 28 august, o actiune pe raza de competenta pe linia indisciplinei pietonale și pentru identificarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate pietonilor.„In cadrul actiunii au fost controlate 64 de autovehicule și ...

- Cel mai scazut procent de angajati cu contract temporar de munca in UE se inregistra anul trecut in Romania (1%), Lituania (2%), Estonia si Letonia (ambele cu 3%), iar cel mai ridicat in Polonia si Spania (ambele cu 26%), Portugalia (22%) si Croatia (20%), arata datele unui studiu dedicat pietei fortei…

- Incepand cu data de 1 februarie 2019, legea privind diminuarea risipei alimentare (nr. 217/2016) va intra in vigoare. Astfel, operatorii economici vor trebui sa fie mai responsabili in vederea diminuarii risipei alimentare, vor trebui sa vanda cu preț redus produsele aflate aproape de expirarea datei…