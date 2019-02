Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de business a furnizorilor de servicii din Italia s-a contractat in luna ianuarie si a fortat mai multe companii sa isi reduca forta de munca pentru prima data in ultimii doi ani, potrivit Indicelui Puterii de Cumparare.

- Populatia Germaniei a depasit pragul 83 de milioane la sfarsitul anului trecut, de la 82,8 milioane in anul precedent, releva estimarile initiale ale Biroului Federal de Statistica, citate de Reuters. Această creştere, determinată parţial de imigraţie, marchează un nou…

- Uniunea Europeana este gata sa renunte la Misiunea Sophia, anunta surse apropiate Înaltului Reprezentant pentru Politica Externa, Federica Mogherini, si comisarului european pentru migratie, Avramopoulos, scrie Rainews, citat de Rador."Misiunea Sophia", explica sursele, "a fost…

- Producatorul italian de imbracaminte Moncler va continua investițiile in Romania, urmand sa faca angajari la fabrica pe care o deține la Bacau, unde va majora capacitatea de producție. Directorul general al Moncler, Remo Ruffini, a vorbit intr-un interviu pentru Capital despre planurile pentru anul…

- Italia trebuie sa depuna in continuare eforturi pentru Bugetul pe anul 2019, a decretat comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, comentand anuntul facut de guvernul italian, care a spus ca in anul 2019 deficitul italian va fi 2.04% din PIB, potrivit Rainews, citat de Rador.

- "Consiliul UE din decembrie intentioneaza, conform traditiei, sa traseze semnale clare privind temele prioritare ale agendei europene. Acest Consiliu European are o semnificatie politica speciala deoarece se desfasoara cu 5 luni inainte de alegerile europene", a declarat Presedintele Consiliului Giuseppe…

- Numarul de permise de sedere emise in Europa a crescut cu 4% in 2017, potrivit Le Point , citat de Rador. In opinia Eurostat, ucrainenii si sirienii sunt principalii beneficiari. Dupa Polonia, Germania este a doua tara gazda, cu 535.446 autorizatii de sedere eliberate in 2017, inaintea Regatului Unit…

- Axa franco-germana continua sa dicteze politica externa a Uniunii Europene, iar mai nou Franta si Germania ar vrea sa reprezinte Europa in criza dintre Rusia si Ucraina privind Marea Azov. Potrivit ministrului german de externe, Heiko Maas, aflat in vizita la Madrid, Berlinul si Parisul ar putea juca…