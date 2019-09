Moody's reconfirmă ratingul Transelectrica la Ba1 cu perspectivă pozitivă "Mentinerea ratingului de credit la nivelul Ba1 este justificat de: profilul de risc de afaceri scazut dat fiind importanta strategica si monopolul natural al Transelectrica, ca proprietar si operator total reglementat al retelei de transport al energiei electrice; profilul financiar solid, cu un nivel redus de indatorare; imbunatatirea continua a cadrului de reglementare; suportul guvernamental in caz de dificultati financiare", precizeaza sursa citata. Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a obtinut in primele sase luni ale anului un profit net de 30 de milioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

