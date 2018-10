Moody's. Ratingul Italiei, retrogradat la "Baa3" Calificativul "Baa3" este cu doar o treapta peste nivelul "junk" (nerecomandat pentru investitii). Revizuirea in scadere vine pe fondul unei slabiri a soliditatii fiscale a Italiei, Guvernul avand ca obiectiv deficite bugetare mai ridicate in urmatorii ani decat a previzionat anterior Moody's. Datoria publica a Italiei se va stabiliza probabil la actualul nivel de 130% din PIB in urmatorii ani, mai degraba decat sa inceapa sa scada, asa cum estima agentia.



Mai mult, evolutia datoriei este vulnerabila din cauza perspectivelor de crestere mai reduse, ceea ce ar putea duce la o noua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In țara, președintele Klaus Iohannis mitraliaza Guvernul inclusiv pe zona politicilor economice, dar in afara țarii la o intalnire cu reprezentanții Confederației patronatelor italiene, președintele admite faptul ca Romania are o creștere economica sustenabila și ofera politici guvernamentale atractive…

- Guvernul a decis, joi, sa acorde o bonificatie de 10% contribuabililor care isi vor plati anticipat obligatiile fiscale. Fiscul va trimite decizii de impunere in doua transe, iar termenul pentru a beneficia de bonificatie depinde de momentul in care persoana va primi decizia de impunere.

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot, anunța Guvernul.Potrivit actului normativ adoptat,…

- Cabinetul Dancila se reuneste, luni, in sedinta extraordinara, incepand cu ora 16.00, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile constitutionale. Guvernul va emite o OUG pentru desfasurarea referendumului in doua zile.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține ca Iohannis a recunoscut faptul ca Guvernul are bani pentru pensii și salarii, dar din cauza faptului ca se taie bugetul SRI, președintele nu dorește sa aprobe rectificarea bugetara, ceea ce creaza probleme majore in sistem.”Domnul președinte…

- O romanca a fost ucisa de propriul nepot, in Italia. Femeia in varsta de 46 de ani a fost strangulata și incendiata in casa. Principalul suspect este chiar nepotul ei, un tanar de 22 de ani. Nicoleta Caciula a fost gasita fara suflare de pompieri in locuința sa din Brunico, un oraș din Italia. Trupul…

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat astazi contractul privind elaborarea "Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti", document care va fi realizat de compania Deloitte Consultanta S.R.L. Strategia va fi realizata in termen de 17 saptamani de la data emiterii ordinului…