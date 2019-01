Moody's: CEE se confruntă cu dificultăţile structurale şi instituţionale, în special în Ungaria, Polonia şi România In conditiile in care avansul economiei va incetini anul viitor, veniturile din taxe se vor reduce si pozitiile bugetare vor incepe sa se deterioreze usor, in special pentru ca unele cheltuieli vor fi dificil de derulat. Alegerile parlamentare din Polonia si cele prezidentiale din Romania risca sa relaxeze politica fiscala si sa adanceasca si mai mult deficitul.



Totusi, ritmul de crestere va continua sa sprijine o noua reducere a nivelului datoriei in toate cele opt state din CEE cu exceptia Romaniei, al carei deficit fiscal ramane peste limita de stabilizare a datoriei. Ca rezultat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de haine Guess a fost amendat cu aproximativ 40 de milioane de euro de catre Comisia Europeana pentru practicile sale de comerț online in care a vandut articole fashion in Romania și alte țari central și est-europene la prețuri cu 5-10% mai mari decat in state din Europa de Vest.…

- În zece state membre se înregistreaza o rata de supraaglomerare pentru tineri mai ridicata decât media UE. Printre ele, sapte tari (Slovacia, Letonia, Polonia, Croatia, Ungaria, Bulgaria si România) au raportat anul trecut ca mai mult de jumatate din populatia lor tânara…

- In unele cazuri, pentru Romania, detalierea s-a facut pana la nivelul NUTS 3, adica pana la nivel de județ, in majoritatea cazurilor oprindu-se la NUTS 2 – nivel regional. Anuarul se regasește online pe site-ul Comisiei Europene. Aproape o treime din bugetul UE este in subordinea comisarului…

- Site-ul guvernului de la Budapesta a publicat o inregistrare de la o reuniune cu usile inchise a Conferintei Permanente Ungare, unde Viktor Orban s-a referit si la relatiile din cadrul Uniunii Europene. Potrivit MTI, premierul a apreciat votul europarlamentarilor romani din ALDE impotriva rezolutiei…

- Salariul minim brut din Romania, de 2.080 lei, de la 1 decembrie Salariul minim brut din România, de 2.080 lei, care va intra în vigoare la 1 decembrie (echivalent a circa 446,5 euro, la cursul de astazi), depaseste media regiunii Europei Centrale si de Est, care este de 422 de…

- Un raport al Comisiei Europene a analizat toate statele membre ale UE și a lansat un "avertisment timpuriu" celor 14 state membre (Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Croația, Portugalia, Slovacia, Spania, Ci...

- Peste 2.100 de locuri de munca sunt vacante pentru lucratorii romani la firme din Spatiul Economic European (SEE), prin intermediul retelei Eures Romania, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate,…

- Citeste si: ZF Digital Summit 2018. Industria IT&C poate ajunge in 5 ani la o pondere de 10% din PIB. Statul nu exclude aparitia unor jucatori noi la licitatia 5G din 2019 ZF Digital Summit 2018. Operatorii de telecom: Asteptam clarificarea tarifelor de acces pe proprietatile publice si simplificarea…