Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta a declarat, la Targoviște, in cadrul unei conferințe de presa, ca așteapta cu mare interes Post-ul Ponta spera ca va gasi un candidat care sa-l bata pe Dragnea in primul tur al prezidențialelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul local Targoviște a aprobat, astazi, 31 decembrie, indexarea taxelor, impozitelor și amenzilor cu rata inflației de 1.34%. Indexarea se Post-ul TARGOVIȘTE: Ședința in ultima zi a anului pentru indexarea taxelor și impozitelor locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul USR Dambovița, Dumitru Lupescu a revenit la copiii de la Școala multietnica “Smaranda Gheorghiu” din Targoviște, pentru a-i premia Post-ul Agenda parlamentara: Lupescu (USR) ramane prietenul copiilor de la “Smaranda Gheorghiu” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ANUNȚ Ministerul Apararii Nationale, prin U.M. 01263 Targoviste organizeaza licitatie publica cu Post-ul UM 01263 Targoviste organizeaza licitatie publica, cu strigare, in vederea inchirierii unei suprafete apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Poarta Vanatorilor din Targoviste, vestigiu medieval din secolul XVII, aflat intr-o stare avansata de degradare, ar putea fi restaurat cu Post-ul Poarta Vanatorilor va fi reabilitata cu bani de la Ministerul Culturii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- IPJ Dambovița a anunțat ca polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat pe raza municipiului Targoviște un tanar, de 24 Post-ul TARGOVIȘTE: Tanar drogat, prins de poliție intr-un filtru rutier de rutina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Food Studio angajeaza preparator Kebab cu sau fara experiența. Salariu atractiv. Relații la telefon 0744 108 108. Post-ul TARGOVIȘTE: Cauți un loc de munca? Food Studio iși marește echipa! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Expoziția Mobila despre cutremure” (MOBEE), a Institutului Național pentru Fizica Pamantului, a ajuns și la Targoviște in cadrul AstroFest 2018. Post-ul TARGOVIȘTE: Copiii au invațat despre cutremure in cadrul unui atelier mobil al Institutului Național pentru Fizica Pamantului apare prima data in…