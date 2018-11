Monumentul Reginei Maria, dezvelit la Blejoi

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 28 noiembrie, a avut loc dezvelirea Monumentului de for public al Reginei Maria a Romaniei, in Parcul Dendrologic din satul Ploiestori. O acțiune deosebita inițiata de primaria comunei Blejoi, pentru a marca Centenarul, oaspete de onoare fiind chiar stra-stranepotul Reginei, Alteța Sa-…

- Cresterea salariului minim pe economie creeaza tensiuni intre sindicate si patronate: primele sustin ultima idee avansata de Guvern, si anume ca majorarea sa se aplice de la 1 noiembrie, iar cele din urma cer ca masura sa se aplice de la 1 ianuarie 2019, asa cum s-a anuntat initial. Cele trei parti…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a efectuat o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, prilej cu care a avut o intrevedere cu Alteța Sa ”Șeica” Fatima Bint Mubarak, ”Mama Emiratelor”, soția fondatorului EAU.La intrevedere, Viorica Dancila a fost insoțita de Sorina Pintea, ministrul…

- George Ivașcu, impreuna cu reprezentanți ai autoritaților locale, in frunte cu primarul orașului, Mircea Hava, a avut intalniri de lucru cu maestrul Mihai Buculei, constructori, specialiști implicați in realizarea monumentului de dimensiuni impresionante (cu o inalțime de 22 de metri și o greutate…

- „Vreau sa spun ca sunt fericit ca dragul meu prieten Klaus Iohannis m-a invitat in aceasta frumoasa cladire și sunt recunoscator ca am fost primiți ca prinții in aceasta frumoasa țara. Mulțumesc! Pentru cei care nu sunt fluenți in romana, inseamna mulțumesc. Romania nu este o țara țara indiferenta celor…