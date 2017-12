Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Gheorghe Tattarescu va fi restaurat si consolidat cu 17 milioane de lei de la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), privind aprobarea studiului de fezabilitate. Lucrarile vor dura un an de la data transmiterii…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- Monumentul istoric din cetatea Alba Iulia unde va fi sediul Consiliului Judetean Alba va fi reabilitat pentru suma de aproximativ 9 milioane de lei. Licitatia organizata de administratia judeteana a fost castigata de firma unui om de afaceri din Sebes.

- Comisiile de buget-finate reunite ale Parlamentului au aprobat, in sedinta de joi, bugetul pentru 2018 pentru Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, care va de 1,1 miliarde de lei, cu 50,4% mai mult fata de anul 2017. Bugetul aprobat in sedinta comuna a Comisiilor de buget-finante…

- Compania VCST Automotive Production Alba, subsidiara locala a grupului belgian VCST, producator de componente auto, a finalizat o investitie de 18,7 milioane lei (4 milioane euro), in extinderea spatiilor de productie. Spatiile de productie si birourile au fost extinse cu 5.400 mp si a fost construita…

- Municipalitatea are la dispozitie un buget de 1,7 milioane de lei pentru lucrarile de deszapezire ale orasului Targu Jiu. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a fost alocata suma necesara pentru luna decembrie si vor fi disponibile si fondurile pentru lunile ianuarie si februarie sau…

- In Piața Cetații din Alba Iulia s-a deschis, miercuri seara, Parcul sarbatorilor de iarna, aici fiind amenajate mai multe casuțe, un patinoar, o scena pe care artiști și tineri canta colinde și un brad artificial. Toate acestea sunt acoperite de o cupola imensa de lumini. Autoritațile au inceput amenajarea…

- Anul acesta se implinesc 99 de ani de la Marea Unire a Romanilor, infaptuita la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. Autoritatile si diverse institutii si asociatii din intreaga tara au demarat deja pregatirile pentru a marca, anul viitor, Centenarul Marii Uniri a Romanilor. Asadar, in perioada urmatoare…

- Autoritatile vor investi 70 de milioane de euro intr-un parc stiintific ce urmeaza sa fie construit langa Laserul de la Magurele. Studiul de fezabilitate urmeaza sa fie finalizat pana in 2019, potrivit reprezentantilor Consiliului Judetean (CJ) Ilfov. „Dezvoltarea Parcului Stiintific de ultima generatie,…

- Un proiect de investiții derulat de Primaria Cotești este blocat de mai bine de opt luni de zile din cauza Legii privind achizițiile publice. Aceasta lege prevede proceduri complexe privind achizițiile publice de catre autoritațile publice. „De mai bine de 8 luni de zile licitația privind…

- Autoritatile locale au ajuns la fundul sacului si in Olt, situatie recunoscuta cu greu de oficialii judetului, care astazi au declarat ca au cerut sprijin Guvernului pentru ca anumite primarii sa-si poata plati salariatii.

- AFI Europe Romania a inregistrat in primele noua luni ale anului un venit operational net de peste 37 de milioane de euro, ceea ce reprezinta o crestere de 10,4% fata de aceeasi perioada a anului 2016, informeaza compania. Valoarea activelor generatoare de venit AFI Cotroceni, AFI Ploiesti…

- Autoritatile din Dambovita au semnat, vineri, 17 noiembrie, contractul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului destinat construirii viitorului mall din Targoviste, care va fi amplasat pe terenul fostei unitati militare unde au fost impuscati sotii Ceausescu.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 252 voturi "pentru", unul "impotriva" si 10 abtineri, proiectul de lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918-Alba Iulia. Pentru inatreaga investitie se vor aloca de la bugetul de stat maximum 18,8 milioane lei.

- Mai sunt doar cateva zile pana cand feeria sarbatorilor de iarna cuprinde Timișoara. Piața Victoriei, strada Alba Iulia și multe alte artere din Timișoara vor fi imbracate in straie de sarbatoare. Iata ca nici Piața Libertații nu este lasata deoparte. Va reamintim, voluntarii EcoStuff…

- Profesori universitari, cercetatori si etnografi din intreaga tara participa la sfarsitul acestei saptamani la Alba Iulia la Colocviile Nationale de Etnografie si Folclor „Gheorghe Pavelescu”, intalnire in cadrul careia se vor dezbate teme de interes privind pastrarea si promovarea folclorului romanesc.…

- Lucrarile de modernizare a Pieței Badea Carțan au fost sistate. Asta dupa ce in data de 26 octombrie a avut loc un incident grav pe șantier, și anume doua grinzi dintr-un ansamblu situat la inalțimea de 3,74 metri, s-au prabușit. Eveniment este considerat ca fiind cu grad de risc, astfel ca o zi mai…

- Autoritatile locale fac pregatiri pentru sarbatorirea Zilei Nationale la Alba Iulia, pe 1 Decembrie, iar unul dintre punctele de atractie ale evenimentului este parada militara. In acest an, vor defila in fata publicului aproximativ 500 de militari, insa fara a fi prezentata si tehnica militara. Astfel,…

- Peste 75 de bibliotecari din țara și din județul Alba au participat, marti, la prima reuniune științifica a bibliotecilor publice organizata la Alba Iulia. Lucrarile reuniunii au fost deschise de organizatori și parteneri prin alocuțiunile rostite de Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean…

- Autoritațile locale din Amara au semnat un contract de finanțare europeana in valoare de 13,5 milioane lei pentru renovarea și reabilitarea Gradinii de Vara. Acesta este cel de-al doilea proiect finanțat la nivelul Regiunii Sud Muntenia in cadrul Axei Prioritare 7, la nivelul administrațiilor publice…

- Prin aceasta achizitie, Damen isi va intari activitatile internationale de construire si reparare de nave. Compania olandeza detine in Romania santierul naval Galati. Autoritatile de concurenta din Romania au aprobat deja preconizata tranzactie. Mai mult, se desfasoara intalniri constructive cu Guvernul…

- 600 de milioane de euro va investi SC RAJA SA in reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare. Este cea mai mare investitie in infrastructura realizata vreodata in Romania in acest sector. Lucrarile se vor face in 85 de localitati din 5 judete, cu fonduri europene. În Programul Operațional…

- Compania Nationala de Investitii a finalizat lucrarile la Stadionul din Craiova, a facut receptia obiectivului si acesta a fost predat primariei, anunta Ministerul Dezvoltarii intr-un comunicat de presa. Stadionul a costat aproximativ 240 milioane lei, are 30.983 de locuri si a fost construit in aproximativ…

- Autoritatile din Franta sustin ca un asemenea jaf nu s-a mai comis de 50 de ani. Jurnalistii il numesc pe George Ploscaru "Hotul cu maini de aur". Romanul a intrat intr-un magazin celebru din Paris si le-a spus angajatilor ca este un evaluatorul unui om bogat si ca vrea sa vada doua inele…

- Pentru ca Bucurestiul este sufocat de masini, autoritatile incearca prin fel si chip sa-i descurajeze pe soferi sa mai vina cu autoturismele in centrul orasului. Pe langa taxarea diferentiata a parcarilor, autoritatile au inceput deja lucrarile la parcarile pentru navetistii din jurul Capitalei.…

- „Pana unde merge nesimțirea și mizeria la romani, mai precis albaiulieni? Saci intregi aruncați in dreptul morii din Barabanț! Cel verde, plin de gaini moarte, cu risc de imbolnavire a intregii zone! Autoritațile locale stau pe scaune calduțe, nici macar o amenda nu au aplicat in zona!Pentru ce iși…

- Dimex 2000 Company SRL a reusit performanta de a pune mana pe trei dintre cele patru tronsoane din traseul Poarta Transilvaniei scoase la licitatie de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud. Pe langa cele 4 milioane de euro pe care au pus mana pentru reabilitarea Drumului Blajului, Dimex 2000 Company SRL…

- Primar Loredna Cerbu Aproape doi kilometri de drum au fost modernizați in comuna Dodești, prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Valoarea investiției este de peste doua milioane de lei. Autoritațile din comuna Dodești au recepționat de la SC Transmir Murgeni un drum complet modernizat, care leaga…

- Lovitura dura pentru românii care si-au înmatriculat masinile în Bulgaria. Pentru a pune capat abuzurilor, autoritatile bulgare au decis radierea automata a masinilor care nu au asigurare RCA, scrie Observator.tv. Decizia a fost luata de parlamentarii de la Sofia pentru…

- Lucrarile de renovare a sectorului de drum Briceni - Grimancauti - frontiera cu Ucraina au fost finalizate. O comisie speciala a evaluat calitatea reconstructiei si a decis pe 18 octombrie, ca traseul poate fi exploatat, anunta Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord, scrie mold-street.com …

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, este asteptat miercuri sau vineri in Maramures. Acesta urmeaza sa semneze un contract de 50 de milioane de euro pentru finantarea a 80 km de drumuri judetene. Nu va ramane pe dinafara nici legatura dintre Somcuta Mare – Miresu Mare si Remeti pe Somes. Au fost…

- Lucrarile efectuate de Administratia Bazinala de Apa Siret la barajul de la Bucecea au afectat cea mai mare parte a clientilor Nova Apaserv, persoane fizice si juridice, intre care unitati medico-sociale, centre de plasament, azile de batrani, precum si unitati de invatamant si de alimentatie publica.

- Autoritațile locale din comuna Straoane au scos la licitație proiectul privind construirea unei sali de sport. Valoarea estimata a investiției este de 1,6 milioane de lei. Contractul cuprinde servicii de proiectare (PT+DDE+DTAC +AT) si lucrari de executie aferente obiectivului „construire sala de sport…

- Autoritațile municipale aloca milioane de lei pentru compensații la caldura, asta in timp ce acești bani ar putea fi investiți in eficientizarea energetica a blocurilor din Chișinau, noteaza NOI.md. Declarația a fost facuta de expertul in energetica de la IDIS Viitorul, Victor Parlicov, in cadrul emisiunii ”15…

- Dupa cinci ani de munca si investitii, a fost inaugurat unul dintre cele mai modern blocuri operaorii, din Romania, dedicate urologiei. Noua sectie care poate fi comparata cu cele mai dotate sectii de urologie din Europa, urmand ca medicii sa realizeze interventii minim-invazive, unele dintre ele in…

- Confruntate cu o problema rușinoasa de ani de zile - lipsa toaletelor publice, autoritatile din Capitala au facut un prim pas pentru rezolvarea ei. Au incheiat licitatia pentru inchirierea si intretinerea wc-urilor ecologice. Vor fi cel mult 100 - desi ar fi nevoie de 400 - care impreuna cu cele…

- Moldova incalca drepturile Transnistriei si locuitorilor ei la libera circulatie si activitatea economica libera. Aceasta opinie a fost prezentata de conducerea autoproclamatei RMN la intrevederea de ieri cu o delegatie a Consiliului Europei, condusa de Comisarul pentru drepturile omului Nils Muiznieks.…

- Oficialii europeni anunța ca nu va mai transfera fonduri pentru bugetul de stat moldovean pentru a susține reformele în sectorul justiției, se spune într-un comunicat plasat pe pagina lor oficiala. Potrivit lor, aceste fonduri au fost disponibile pentru autoritațile din Republica…

- Conflict fara precedent intre sefii Drumurilor Nationale si autoritatile locale din Targu Jiu. Lucrarile pe centura ar fi fost sistate pana in primavara, iar de vina ar fi autoritatile locale de la Targu Jiu. Seful Drum...

- Poliția a arestat 37 de suspecți și a confiscat bunuri in valoare de 11 milioane de euro (13 milioane de dolari) intr-o operațiune anti-Mafia care a avut loc in Italia și Germania, relateaza miercuri DPA. Operațiunea poliției a vizat clanul 'Rinzivillo' din mafia italiana Cosa…

- Premierul provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a proclamat, aseara, victoria secesionistilor la referendumul privind independenta fata de Spania, informeaza DPA. Autoritatile de la Barcelona au anuntat ca au votat 2,26 milioane din cei 5,34 milioane de alegatori, iar 90% din voturi au fost…

- Reparatia celebrul clopot Big Ben din turnul Palatului Westminster din Londra va costa dublu decat suma preconizata initial.Autoritatile britanice au anuntat ca pentru renovare vor fi cheltuite 69 de milioane de euro.

- Nokian Tyres a susținut o ceremonie inaugurala menita sa marcheze demararea lucrarilor de construcție la cea de-a treia fabrica de anvelope din lume și prima din America de Nord a companiei finlandeze.

- Autoritatile de la Konstanz, in sudul Germaniei, au anuntat ca il cauta pe un barbat care le santajeaza ca va otravi produse alimentare distribuite in tara si in Europa daca nu platesc cateva milioane de euro, potrivit Digi24. Barbatul ar fi trimis un e-mail in care spune ca va otravi aproximativ 20…

- Lucrarile de reabilitare a Casei Memoriale Ion Popescu-Voitesti din Balanesti ar putea incepe de anul viitor. Autoritațile locale au reusit sa convinga conducerea județului ca este nevoie de investiții pentru ca imobilul sa poata dainui peste v...

- Guvernul a decis acordarea a peste 9,5 milioane de lei din Fondul de interventie al Guvernului pentru lichidarea consecintelor calamitatilor naturale, care au avut loc in perioada aprilie-iunie curent. De mijloace financiare vor beneficia autoritatile publice locale din raioanele Cimislia, Drochia,…

- Cabinetul de miniștri a decis astazi acordarea a peste 9,5 milioane de lei din Fondul de interventie al Guvernului pentru lichidarea consecintelor ninsorii care a cazut in luna aprilie curent in R. Moldova, dar și ale calamitaților din iunie. De mijloace financiare vor beneficia autoritatile publice…

- Autoritațile de la București au transferat Republicii Moldova 40 de milioane de euro. Este ultima tranșa din împrumutul de 150 de milioane de euro, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Finanțelor, asistența financiara rambursabila este utilizata…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reușit sa demareze procedura de delegare pentru concesiunea serviciilor de colectare si transport a deseurilor și in zona 1 a județului, care cuprinde municipiile Alba Iulia și Aiud, respectiv orașele Teiuș și Ocna Mureș. Este vorba despre cea…