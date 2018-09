Stiri pe aceeasi tema

- Este razboi total intre ministrul Justiției, Tudorel Toader, și Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei. Ultimul episod s-a consumat duminica, dupa un protest al catorva judecatori și procurori, pe treptele Curții de Apel din București.Augustin Lazar s-a poziționat de partea protestatarilor,…

- 12 mari orase, unde Radio Romania are studiouri teritoriale si statii locale – Bucuresti, Constanta, Iasi Timisoara, Craiova, Cluj-Napoca, Targu Mures, Resita, Brasov, Sibiu, Arad si Sighetu Marmatiei – vor gazdui incepand de maine expozitiile Romania 100 – Eu aleg Romania. Expozitiile isi propun sa…

- Incepand cu anul școlar 2018-2019, toți elevii deficienți de vedere pot invața istoria Romaniei dupa metode adaptate unui invațamant modern, incluziv, in format digital și interactiv ori senzorial. Astfel, elevii din toate cele 7 școli speciale pentru deficienți de vedere din țara (București, Cluj-Napoca…

- Primul vehicul pe roți creat pentru a transporta oameni și bunuri este mult mai rudimentar decat cele din ziua de azi. Stramoșul automobilului a fost imaginat acum peste 500 de ani și poate fi vazut in cadrul unei expoziții gratuite, la București.

- Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene a fost celebrata, vineri, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piata Aviatorilor, unde a fost organizata o ceremonie militara si religioasa. La eveniment au...

- E zi de sarbatoare, miercuri, pentru Crucea Rosie: celebrarea a 142 de ani de existenta, de curaj și devotament al celor care au contribuit la misiunea umanitara a Crucii Rosii. De la an la an, organizatia a cautat soluții pentru a veni in ajutorul celor vulnerabili, fiind mereu in prima linie a sprijinului…

- Liceenii din toata țara de la profilul Uman au dat ieri proba la istorie la Bacalaureat 2018 . La Liceul Teoretic ”Constantin Brancoveanu” din București, printre absolvenții de clasa a XII-a l-am gasit și pe Albert N’gatse. A ieșit de la examenul la istorie foarte relaxat, bucuros ca a știut toate subiectele.…