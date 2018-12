Calcule BNR: Ferma medie din România are o productivitate orară a muncii de 4 ori sub a uneia din Ungaria

O fermă medie din România are o productivitate orară a muncii (PPS/oră) de circa 9,5, cu 31,5% sub nivelul de 12,5 din Polonia, de aproape 4 ori sub cea de 37 în Ungaria și de 2,4 ori sub… [citeste mai departe]