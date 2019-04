Monument istoric, la un pas de prăbușire Un obiectiv cultural reprezentativ pentru comuna hunedoreana Ribița va fi repus in valoare cu ajutorul fondurilor europene. 1.719.745 lei vor schimba aspectul ansamblului casei natale Crișan și a bustului lui Crișan. Autoritațile locale din comuna Ribița implementeaza proiectul “execuție lucrari de construcții pentru obiectivul consolidare, restaurare, conservare imobil, realizare grup sanitar, refacere finisaje interioare, refacere instalație electrica, realizare instalație sanitara, iluminat arhitectural și ambiental, realizare sistem paratrasnet, sistematizare verticala a terenului, reamenajare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

In județul Hunedoara, in comuna Ribița se afla Casa Memoriala Crișan. Aceasta a fost reconstruita in anul 1979, dupa o fotografie publicata de catre istoricul Ioan Lupaș in anul 1934. Cladirea are aspectul unei case țaranești din secolul al XVIII-lea. Micuța casa țaraneasca este acoperita de o patura…

