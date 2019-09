Stiri pe aceeasi tema

- Marco Rossi, selecționerul Ungariei, l-a insultat pe arbitrul spaniol Mateu Lahoz, iar capitan Balazs Dzsudzsak l-a oprit pentru a fi suspendat. Pe teren, Slovacia s-a impus contra maghiarilor, scor 2-1. Un meci incins intre vecinii maghiari și slovaci la Budapesta. ...

- Ungaria si Romania au inregistrat cele mai mari ritmuri de crestere economica din Uniunea Europeana, in trimestrul al doilea, arata o estimare publicata vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Saisprezece cetateni irakieni si afgani, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Bors, judetul Bihor, potrivit news.roPotrivit Politiei de Frontiera, in noaptea de martispre miercuri, politistii de frontiera de la Sectorul…

- VARȘAND. Migranții, femei, barbați și un minor, au fost depistați de polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varșand in cooperare cu autoritatile de frontiera maghiare, in cadrul unei acțiuni pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competența. Cei 15 irakieni au…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca „depinde de SUA si de aliatii lor europeni sa faca posibil ca Ungaria sa importe gaz provenit dintr-o zona gaziera offshore a Romaniei, in conditiile in care Ungaria a facut toate demersurile de infrastructura necesare

- Muzeul in aer liber ASTRA din Sibiu organizeaza in weekendul acesta in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului cea de-a VII-a editie a Targului Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica utilitara si decorativa din zona Sibiului. Pe parcursul a patru zile, 30 de olari din Romania, Ungaria, Bulgaria…

- ”Intrevederea a avut loc la solicitarea expresa partii romane, in conditiile mentinerii de catre partea ungara a unei atitudini neconstructive si pentru a descuraja provocarile constante ale partii ungare. In timpul intrevederii, ministrul ungar al afacerilor externe, Peter Szijjarto, a solicitat…

- Gruparea MOL Vidi FC a anuntat, marti, ca Adrian Rus, care participa în prezent la Campionatul European under 21, va evolua pentru echipa din Ungaria, potrivit News.ro. “Sunt bucuros ca îmi voi continua cariera la cea mai buna echipa din Ungaria. Este un pas urias pentru mine”,…