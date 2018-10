Monument al Eroilor inchinat memoriei generalului Adrian Soci fost comandant al Brigazii 9 Mecanizata Marasesti Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- La multi ani de Ziua Armatei Romaniei Astazi, 25 octombrie, sarbatorim Ziua Armatei Romaniei, potrivit paginii oficiale de Facebook a Brigadei 9 Mecanizata Marasesti. In garnizoana Constanta, aceasta zi a fost marcata printr o ceremonie militara si religioasa de depuneri de coroane si jerbe de flori,…

- Un preot din Neamt le-a transmis, pe Facebook, credinciosilor ca nu-i mai impartaseste daca nu voteaza la referendumul pentru familie. „Cauta-ti alt duhovnic, mult succes!", a scris parohul din Zanesti. „Imi asum, ca duhovnic, nu voi mai da Sf. Impartasanie celor care sunt impotriva lui Hristos! O spun…

- Valul de aer polar care a pus stapanire pe Europa a patruns și in Romania iar meteorologii au anunțat ca a avut loc și prima ninsoare de la noi din țara, la altitudini inalte. La stația Meteo Vladeasa, in munții Apuseni, s-a despus și primul strat de zapada. S-a intamplat la 1836 metri, iar temperaturile…

- In perioada 1 11 septembrie, o echipa de sase militari din comandamentul Brigazii 9 Mecanizate ldquo;Marasesti", condusa de comandantul Batalionului 911 Infanterie ,,Capidavarsquo;rsquo;, locotenent colonelul Cristian Manoliu a participat la exercitiul multinational ldquo;Agile Spirit 18", in Georgia.…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 28 august a.c., urmatoarele decrete:• Decret privind trecerea in rezerva a generalului de brigada – cu o stea, Dumbrava Dumitru, din Serviciul Roman de Informații, la data de 1 septembrie 2018; • Decret privind inaintarea…

- Un procuror de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3 a clasat marti dosarul de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania", in cazul autoturismului care avea numar antiPSD. Magistratul a fost, asadar, de acord cu propunerea…

- Ieri, in cadrul unitatilor din Brigada 9 Mecanizata ldquo;Marasesti", o parte din militari au fost avansati in grad. Acestia au primit cu emotie noile grade, reprezentand o recunoastere a muncii depuse in cadrul institutiei.Festivitatea de avansare desfasurata la sediul brigazii s a bucurat de prezenta…

- Un protest la sediul Brigazii de Poliție Rutiera a Capitalei este anunțat, pe Facebook, oamenii fiind nemulțumiți de sancționarea șoferului cu numar de inmatriculare anti-PSD."Razvan Ștefanescu, proprietarul mașinii cu numarul de inmatriculare M**E PSD a fost oprit in trafic de catre Poliția…