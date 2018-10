Montserrat Caballe, una dintre cele mai mari soprane ale lumii, a murit sâmbătă, la Barcelona Montserrat Caballe este faimoasa si colaborarea cu Freddy Mercury, alaturi de care a cantat celebra piesa Barcelona, marcand organizarea de catre orasul catalan a jocurilor Olimpice de Vara din 1992. Montserrat Caballe s-a nascut pe 13 aprilie 1933, la Barcelona, si si-a facut debutul in opera in 1956, dupa ce doi ani mai devreme absolvise Conservatorul cu Medalia de Aur. Dupa studii de perfecționare la Milano, a debutat in 1965 in rolul lui Mimi din opera Boema de Puccini pe scena Teatrului de Opera din Basel, Elveția. In anii 1959 - 1962 a fost solista la Opera din Bremen, iar in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

