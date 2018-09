Montserrat Caballé, spitalizată la Barcelona Cantareata de opera se recupereaza favorabil de o afectiune care a determinat internarea sa si ar putea fi externata in urmatoarele zile, noteaza ziarul La Vanguardia. Potrivit unor surse ale familiei sale citate de ziar, Caballe sufera de o afectiune la vezica biliara de care este tratata de ceva timp la Spitalul Sant Pau si care se amelioreaza. Sanatatea divei de opera a fost destul de delicata in ultimii ani Nu a putut sa se prezinte la instanța De fapt, sanatatea ei precara a impiedicat-o pe artista sa compara in fata unui tribunal din Barcelona, fiind acuzata de neachitarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Shakira si Pique au impartasit pe contul lor de Instagram imagini de la o cina romantica care a avut loc la restaurantul Blue Spot din Barcelona, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. "Last nigh...

- Shakira si Pique au impartasit pe contul lor de Instagram imagini de la o cina romantica care a avut loc la restaurantul Blue Spot din Barcelona, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.

- Cantareata americana Aretha Franklin ar fi grav bolnava, iar familia acesteia a solicitat respectarea vietii private si a cerut fanilor sa se roage pentru sanatatea artistei, potrivit dailymail.co.uk.

- Cantareața americana Beyonce a dezvaluit ca aproape și-a pierdut viața in momentul in care a nascut gemenii Rumi și Sir, in urma cu 13 luni. Vedeta in varsta de 36 de ani și-a protejat mereu viața persoanla, insa, luni, in cadrul unui interviu, a vorbit despre ingrozitoarea urgența medicala. Ea a povestit…

- Cantareata pop americana Pink si-a anulat al treilea concert pe care urma sa-l sustina la Sydney dupa ce a fost spitalizata din cauza un virus stomacal, a informat marti organizatorul turneului vedetei, citat de DPA. Pink a fost internata la spitalul St Vincent din Sydney in noaptea de…

- Cantareata pop americana Demi Lovato a fost spitalizata de urgenta, marti, la Los Angeles, pentru o presupusa supradoza de droguri, artista fiind in stare stabila in prezent, potrivit presei americane.

- Demi Lovato a fost spitalizata dupa ce a fost gasita inconștienta in casa, aparent in urma unei supradoze, potrivit BBC. Potrivit presei americane, vedeta de 25 de ani se afla acum in stare stabila, dupa ce i s-a administrat un antidot la sosirea ambulantei. Demi Lovato a vorbit public despre dependenta…

- Piața farmaceutica este dinamica, iar lipsa medicamentelor este o realitate cu care se confrunta toate statele. Aceasta situație este generata de mai mulți factori, dar printre cauzele principale este faptul ca producatorii de medicamente au obiective comerciale, legate de prețul medicamentelor și…