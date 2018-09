Montserrat Caballe a ajuns la spital. Care este starea celebrei soprane spaniole

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele ore au aparut noi informații despre starea lui Salvatore Popescu, ploieșteanul de 51 de ani care a disparut, pe 30 august, in timpul unei excursii la Istanbul. Acesta a fost supus mai multor investigații medicale.

- Salvatore Popescu, inginerul ploiestean care a disparut in urma cu o luna din fata palatului Topkapi din Istanbul, a fost gasit. Barbatul este in viata si a fost adus in tara de autoritati, unde a fost internat.

- Soprana spaniola Montserrat Caballe, in varsta de 85 de ani, a fost internata la Spitalul Sant Pau din Barcelona pentru o durere legata de o afectiune de care sufera de mult timp, a confirmat luni agentiei EFE centrul medical, potrivit Agerpres. Cantareata de opera se recupereaza favorabil…

- Un roman a disparut pur si simplu in timp ce se afla alaturi de familie in vacanta, la Istanbul. Rudele sale l-au vazut ultima data cand intra pe poarta celebrului palat Topkapi. Ulterior, nimeni nu l-a mai vazut.

- O excursie in Turcia s a transformat intr un cosmar pentru o familie din Ploiesti dupa un barbat de 51 de ani a disparut fara urma.Potrivit Antena3.ro, rudele inginerului dat disparut pe 30 august, se tem ca barbatul ar fi fost rapit in timpul excursiei la Istanbul. Barbatul se afla impreuna cu sotia,…

- Un roman in varsta de 19 ani și-a pierdut viața in urma unui accident teribil produs in Italia. Tanarul a fost gasit carbonizat in furgoneta in care se afla, alaturi de șofer, anunța Observator.

- Fosti militari se afla printre cele 31 de persoane condamnate marti la închisoare pe viata de catre un tribunal din Ankara într-un dosar legat de tentativa esuata de puci din iulie 2016, numarul total al sentintelor de condamnare la închisoare pe viata în cazuri conexe depasind…