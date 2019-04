Cea de-a 53-a editie a Festivalului de Jazz de la Montreux, programata in perioada 28 iunie - 13 iulie, va include concerte sustinute de Elton John, Joan Baez si Anita Baker, in cadrul turneelor lor de adio, dar si reprezentatii ale unor legende din industria muzicala, precum Sting, ZZ Top, Quincy Jones si Lauryn Hill, informeaza AFP. "In acest an avem o adevarata defilare pe scena a unor mari personalitati, veritabile legende, artisti care au durat si care au marcat istoria muzicii, fiecare in domeniul sau si in stilul sau", a declarat Mathieu Jaton, directorul acestui festival prestigios, creat…