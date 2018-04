Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, cofondatorul si directorul general al Facebook, a anuntat marti seara ca platforma online a inchis peste 270 de pagini si conturi false care erau operate de o agentie rusa in vederea influentarii alegerilor din diverse tari. Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook,…

- Doua formațiuni politice germane, inclusiv partidul lui Merkel, au cumparat date statistice de la poșta germana in scop electoral, a aflat presa din Germania citata de Mediafax. Uniunea Crestin-Democrata (CDU), condusa de cancelarul Angela Merkel, si Partidul Liber-Democrat (FDP) au achiziționat date…

- Sahara, cel mai mare desert din lume, a crescut in dimensiune cu aproximativ 10% din 1920, avertizeaza oamenii de stiinta. Si lucrurile nu se vor opri aici. Desi oamenii de stiinta de la Universitatea din Maryland, SUA, au monitorizat si analizat doar acest desert, cel mai probabil situatia…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu vorbeste, intr-o postare pe Facebook, despre datoria pe care o are de a „explica” publicului ce se ascunde in spatele companiilor Google si Facebook. Acesta numeste unul din gigantii IT drept „secta tehnologica transhumanista de la Silicon Valley” si anunta ca omul viitorului…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu vorbeste, intr-o postare pe Facebook, despre datoria pe care o are de a „explica” publicului ce se ascunde in spatele companiilor Google si Facebook. Acesta numeste unul din gigantii IT drept „secta tehnologica transhumanista de la Silicon Valley” si anunta ca omul viitorului…

- Numarul somerilor din Germania a atins un nou minim istoric de 5,3% in luna martie, gratie performantelor solide inregistrate atat de cea mai mare economie europeana cat si de economia mondiala, arata datele corectate in functie de variatiile sezoniere publicate joi de Oficiul federal pentru munca.…

- Christopher Wylie spune ca firma Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” in Brexit. Compania americana Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” in referendumul caștigat de catre simpatizanții Brexit, potrivit lui Christopher Wylie, intr-un interviu aparut, marți, in mai mult epublicații…

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- Commerzbank, a doua cea mai mare banca din Germania, si-a suspendat reclamele de pe Facebook pe o perioada nedeterminata in urma scurgerii masive de date, conform informatiilor furnizate de seful departamentului de strategie a brandului pentru cotidianul Handelsblatt, scrie Reuters.

- In ultimii 10 ani, peste 40.000 de medici romani au cerut sa emigreze spre țari precum Franța, Olanda, Germania sau Marea Britanie, state care le pun la dispoziție sute de locuri de munca și care i-au primit cu brațele deschise pe specialiștii din Romania. „Dupa mult trambițata marire spectaculoasa…

- Barbatul in varsta de 52 de ani a crezut ca vorbeste cu femeie din poza de profil, motiv pentru care s-a decis sa o ajute atunci cand femeie i-a cerut suma de 40.000 de euro, scrie monitorulsv.ro. Citeste si Incendiu puternic la Brosteni. Acoperisul unui complex comercial a luat foc Cand…

- O relație pe Facebook l-a facut pe un roman sa scoata din buzunar 750 de euro, suma pe care a trimis-o unei femei din Vatra Dornei care nu a aparut la intalnirea cu acesta, deși ii promisese o viața noua. Politistii din Vatra Dornei au in lucru un dosar in care fac cercetari fata de o femeie din localitate,…

- Companiile americane de tehnologie au fost deseori criticate ca nu platesc corect taxele din Uniunea Europeana, furnizand servicii in toate cele 28 de state, dar canalizandu-și profiturile prin țari ca Luxemburg sau Irlanda, adevarate ”paradisuri fiscale”, cunoscute pentru taxele lor mici.Franța…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri.…

- Locuitorii unui oraș din Germania au ramas șocați dupa ce intr-o casa a avut loc o crima oribila. Un barbat de origine siriana și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie.

- Vero este o aplicatie de socializare ce a devenit faimoasa aproape peste noapte si ce vrea sa fie o concurenta puternica pentru Facebook sau Instagram. Ce aduce nou si cum functioneaza aceasta aplicatia, fondata de controversatul antreprenor Ayman Hariri, unul dintre cei mai bogati oameni din lume.

- Hackerii rusi au intrat in retelele Guvernului Germaniei. O grupare de hackeri rusi, cunoscuta sub numele APT28, a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza Agerpres . Guverne si experti in securitate…

- Pro sau contra transportului public gratuit la Cluj. Ce spune primarul Emil Boc In spatiul public a fost relansata discutia privind introducerea transportului public gratuit in Cluj-Napoca ca o masura de a-i stimula pe oameni sa circule mai mult cu mijloacele de transport in comun si astfel traficul…

- Deci, zeci de targovișteni au postat pe facebook mesaje de revolta fața de decizia Ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a Post-ul In fieful PSD de la Targoviște, protestatarii ii numeri pe degete! Nemulțumiții raman in spatele Facebook-ului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Virgil Ianțu implinește astazi 47 de ani și sarbatorește in deplasare, tocmai la Roma. Prietenii i-au facut un cadou- surpriza: au mers acasa la el, cu noaptea-n cap și l-au luat pe sus la aeroport, intr-o excursie fulger la Roma. „Așa prieteni, așa cadou! La 07:00 am fost ridicat de acasa și dus cu…

- Nici bine nu si-a anuntat decizia de a achizitiona 400 de autobuze noi de la compania turca OTOKAR, ca a si inceput sa primeasca amenintari cu moartea, acuza primarul general Gabriela Firea, atragand atentia ca internetul nu e "reglementat", ceea ce inseamna ca "poti sa spui orice", inclusiv sa ameninti.…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intors din vacanța, dupa un periplu prin Germania și Tenerife. Iar semnele vacanței s-au putut vedea pe chipul șefului statului, care a venit in partea jurnaliștilor, vizibil bronzat. Șeful statului a fost vazut la cumparaturi in Munchen, Germania, alaturi de…

- Raluca Stramaturaru a reusit sa obțina cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani. Sportiva romanca a ocupat locul 7 la sanie la Jocurile de la PyeongChang, Coreea de Sud. Performanța onținuta de Raluca Stramaturaru face ca Romania sa fie a patra tara la sanie…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor, relateaza…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui anunt al Admnistratiei Prezidentiale, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful statului.

- Lenuța Cernica, tanara mama și polițista cu tumora cerebrala, a ajuns la Hanovra, in Germania, și raspunsul pe care l-a primit de la medici este unul imbucurator: ea poate fi operata. Are insa in continuare nevoie de sprijinul nostru. Iata ce a postat astazi pe pagina ei de Facebook: „Buna…

- Filmul „Maria, Mirabela”, regizat de Ion Popescu Gopo, a incantat generatii dupa generatii gratie celor doua actrite: Medeea Marinescu, interpreta Mirabelei, fetita cea rea, si Gilda Manolescu, fetita cea buna.Daca Medeea Marinescu, interpreta Mirabelei din film, a ramas in lumina reflectoarelor si…

- Salariatii din sectorul industrial german au intrat vineri in cea de-a treia zi de greva, incetand lucrul la mai multe mari companii precum Mercedes-Benz, Porsche sau Airbus, pentru a cere salarii mai mari si reducerea programului de lucru, transmite Reuters. Aceasta greva, care ar urma sa…

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Imaginile în care Simona Halep si Caroline Wozniacki au parut epuizate în finala de la Australian Open au adus mai multe acuzații la adresa organizatorilor. "S-a intors o noua pagina in istoria tenisului feminin odata cu Australian Open. Dincolo de performantele…

- Nationala masculina de handbal a evitat cele mai importante nume din Europa pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019. Astfel, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Zagreb, Romania va infrunta Macedonia pentru un loc la turneul final. Prima mansa va avea loc in deplasare.…

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook.

- Spitalul Universitar de Urgența București pregatește, in premiera, un program de chirurgie robotica, in care vor fi implicate toate clinicile care pot realiza ”intervențiile viitorului”, mai ales ca medicii primari tineri, generația Facebook și IT, este foarte interesata de ultimele cuceriri ale tehnicii…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

- George Crivac, un medic român care, în urma cu șapte ani, a urmat calea migrației stabilindu-se în Germania, a postat, sâmbata seara, pe Facebook, un mesaj referitor la modul în care percepe el motivele care i-au scos

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Mesajul Alexandrei Dulgheru, dupa meciul Halep – Davis. ”Nu vreau sa fiu vreodata antrenor”. Curg vorbe din toate parțile lumii, dupa meciul epic al Simonei Halep, sportiva calificata in optimile de finala la Australian Open. Alexandra Dulgheru, colega Simonei din echipa de Fed Cup, a scris pe contul…

- Aceste aplicatii "clone", care seamana cu cele adevarate, contin malware care pot fura date, dar si sa faca fotografii sau inregistrari audio, a avertizat grupul de militanti pentru drepturi digitale Electronic Frontier Foundation (EFF) intr-un raport intocmit impreuna cu societatea Lookout, specializata…

- CSU Craiova, infrangere cu SV Meppen in primul amical din 2018. Alexandru Mitrița și Andrei Burlacu au marcat cele doua goluri alb-albastre in testul de sambata dimineața! Universitatea Craiova – SV Meppen 2-4 (Alexandru Mitrița, min 24, Andrei Burlacu, min. 77) Primul ”11” al Științei: Mitrovic – Dimitrov,…

- Mai multe persoane au fost ranite, in estul Germaniei, intr-o altercatie intre un grup de cetateni germani si un grup de imigranti, a anuntat sambata politia germana intr-un comunicat citat de DPA. Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri,…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligând platformele online sa filtreze cu seriozitate conținutul postat de utilizator. În caz contrar, acestea risca amenzi de pâna la 50 de milioane de euro.

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- Cazul Ioanei Condea a socat o tara intreaga, in 2014, atunci cand tanara, care credea ca o sa lucreze ca menajera in Germania, a ajuns sa fie obligata sa se prostitueze. Barbatul care o forta sa-si vanda trupul a batut-o pana a bagat-o in coma. Ioana are un copilas, care se afla in tara, in grija mamei…

- Aproximativ 16% dintre companiile cu sediul in Uniunea Europeana si care au cel putin 10 angajati au primit comenzi prin intermediul unui site Internet sau aplicatie in 2016, iar aproximativ 85% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat in acest scop propriul site de Internet sau aplicatie,…

- In ajunul Bobotezei, corporatiștii obișnuiesc sa iși puna sub perna un stick USB cu prezentarile de la job, ca sa viseze o marire de salariu. *** Batranii spun ca fetele care raman logate peste noapte pe Facebook pot visa profilul alesului. *** Bucatarii sfatuiesc fetele care nu știu cum sa iși pregateasca…