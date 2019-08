Monstrul din Caracal, expertizat psihiatric la INML Monstrul de la Caracal a ajuns la INML. Specialiștii ii vor face expertiza psihiatrica. A avut sau nu Gheorghe Dinca discernamant cand a rapit-o și violat-o pe Alexandra Maceșanu, adolescenta despre care a marturisit in fata anchetatorilor ca a si omorat-o, insa, fata nu a fost gasita nici moarta, nici vie, desi este disparuta de The post Monstrul din Caracal, expertizat psihiatric la INML appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

