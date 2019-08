Stiri pe aceeasi tema

- Ies la suprafața amanunte explozive in cazul de la Caracal, unde Gheorghe Dinca a declarat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu!S-a aflat de unde il cunoaște Dinca pe polițistul care l-a convins sa spuna ca le-a omorat pe fete. Citește AICI unde a lucrat, INIȚIAL, polițistul…

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani din Dobrosloveni, rapita, sechestrata, batuta, violata, ucisa și incinerata de monstrul din Caracal, a reușit sa sune la 112 sa ceara sa fie salvata de pe unul dintre telefoanele criminalului. Primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, Bogdan Alexandru, a…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut, joi seara, un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, despre care crede ca este inca in viața. "Vreau sa le spun celor care au luat-o ca vreau doar sa o aduca. Vreau un apel pentru toți. Nu ma intereseaza cine a luat-o, daca o aduce", a spus tatal…

- Monstrul de la Caracal a ajuns la INML. Specialiștii ii vor face expertiza psihiatrica. A avut sau nu Gheorghe Dinca discernamant cand a rapit-o și violat-o pe Alexandra Maceșanu, adolescenta despre care a marturisit in fata anchetatorilor ca a si omorat-o, insa, fata nu a fost gasita nici moarta, nici…

- Magistrații Curții de Apel Craiova judeca marți contestația deciziei de arestare preventiva a lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de uciderea celor doua fete in Caracal. Contestația formulata de Gheorghe Dinca la decizia de arestare preventiva se va judeca marți dimineața, așa cum reiese din rolul Curții…

- Criminalul in serie din Caracal, Gheorghe Dinca, a facut declarații duminica seara in fața procurorilor DIICOT cu privire la ultima victima, Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani luata la ocazie.Dupa ce a recunoscut crimele, Gheorghe Dinca le va arata astazi procurorilor cum le-a ucis pe cele…

- Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” din Caracal de anchetatori pentru reconstituire. Amintim ca acesta a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi…