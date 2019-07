Monstrul din Caracal a fost reținut. Ancheta se complică. Ultimele detalii Suspectul de comiterea odioaselor crime din Caracal a fost reținut sambata dimineața pentru trafic de minori și viol. Un detaliu halucinant a aparut in timpul audierlor lui Georghe Dinca. Surse din Poliție, citate de stiripesurse.ro spun ca telefonul de pe care a sunat Alexandra la 112 in ziua de 25 iulie anunțand ca a fost The post Monstrul din Caracal a fost reținut. Ancheta se complica. Ultimele detalii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore, relateaza Mediafax. „Gheorghe Dinca a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, urmand…

- "Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta in favoarea DIICOT Craiova", a declarat prim-procurorul Anca Anuta. Suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele,…

- Joi, 25 iulie 2019, Alexandra, o adolescenta de 15 ani a reușit sa sune la 112. Disparuse de miercuri, cand facea autostopul sa se intoarca acasa. A fost luata de un barbat de 57 de ani, tata a trei copii și dusa la el acasa, acolo unde au mai disparut pentru totdeauna și alte fete. Catre…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…

