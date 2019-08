Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Dupa ce a fost descoperit ADN-ul Alexandrei in cenușa, Gheorghe Dinca a relatat, cu…

- Gheorghe Dinca, cel supranumit "monstrul" din Caracal, nu a parut dispus, in timpul audierilor, sa ofere prea multe detalii despre crimele pe care el spune ca le-a comis. Mai mult, individul suspectat ca le-a rapit, sechestrat și ucis pe Luiza și Alexandra, a avut o solicitare, cel puțin ciudata,…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Curtea de Apel Craiova va judeca marti, 30 iulie, contestatia formulata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, la decizia de arestare preventiva emisa, sambata, de Tribunalul Dolj.Inculpatul a fost acuzat…

- Sora Luizei Melencu, fata de 18 ani din comuna doljeana Diosti, pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, sustine ca un politist din Cosoveni a sunat-o duminica pentru a-i reprosa de ce familia ei a declarat ca Politia Cosoveni nu facut nimic pentru a rezolva cazul."M-a sunat Politia de la Cosoveni,…

- Gheorghe Dinca era cunoscut in Caracal drept un om violent, violent din tata-n fiu. “Daca prindeau o femeie ai lui Popicu, nu o mai scoteau de acolo decat cu mascații”, spune un vecin, care il cunoștea pe suspect de copil și are in telefon zeci de apeluri primite de la el, scrie Libertatea.Și…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut pana acum uciderea Alexandrei și Luizei, va fi adus astazi de anchetatori la locul savarșirii crimelor pentru reconstituirea faptelor.Procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca pentru omor calificat.

- Ziarul Unirea Dupa ce i s-a facut rau in timpul audierilor, CRIMINALUL din Caracal a dezvaluit unde se afla trupurile fetelor ucise Dupa ce i s-a facut rau in timpul audierilor, CRIMINALUL din Caracal a dezvaluit unde se afla trupurile fetelor ucise Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX,…