Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de zbor 2019 incepe cu rezultate bune pentru parasutistii Aeroclubului Romaniei. Sportivii Aeroclubului Romaniei au obtinut medalia de argint in clasamentul pe echipe si locul trei in clasamentul individual feminin, prin Gabriela Balascau, la prima etapa din acest an a Cupei Est Europene de…

- Pe 27 si 28 mai, GPeC SUMMIT, cel mai important eveniment de e commerce si marketing online din Europa Centrala si de Est, a intins covorul rosu in centrul Bucurestiului pentru elita profesionistilor din online din Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia si Polonia. Peste 1000 de specialisti in digital marketing,…

- Un raport realizat de Comisia Europeana a constatat ca Romania are cele mai periculoase drumuri din cele 28 de state membre ale UE. Țara noastra a avut cel mai mare numar de decese rutiere la un milion de persoane, cu o rata a deceselor de 96. Bulgaria și Letonia au fost urmatoarele regiuni unde e cel…

- Un raport realizat de Comisia Europeana a constatat ca Romania are cele mai periculoase drumuri din cele 28 de state membre ale UE. Țara noastra a avut cel mai mare numar de decese rutiere la un milion de persoane, cu o rata a deceselor de 96. Bulgaria și Letonia au fost urmatoarele regiuni unde e cel…

- Compania de Transport Public (CTP) din Iași o ironizeaza pe rețelele de socializare pe europarlamentarul Maria Grapini dupa ce zilele trecute a inventat țara Letiția. „Sute de calatori au solicitat, doar intr-o zi, Companiei de Transport Public Iași prelungirea traseului 46 pana in... #Letiția? Așa…

- "Sute de calatori au solicitat, doar intr-o zi, Companiei de Transport Public Iași prelungirea traseului 46 pana in... #Letiția? Așa cum #CTPIasi primește intotdeauna cu deschidere propunerile și opiniile utilizatorilor mijloacelor de transport in comun, și de aceasta data, instituția noastra a luat…

- Maria Grapini, europarlamentar PSD și autoare a mai multor gafe memorabile de-a lungul timpului, a „inventat” o țara noua intr-un mesaj pe Facebook, publicat in cursul zilei de marți. Maria Grapini a scris: „Cațiva eurodeputați inimoși din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letiția, discuta cum…

- Eurodeputatul Maria Grapini a relatat, marți, pe Facebook, despre o intalnire pe care a avut-o cu cațiva europarlamentari, aceasta referindu-se la state precum Bulgaria, Polonia, Ungaria și, probabil „ajutata” de autocorrectul telefonului mobil, o alta țara care nu exista, „Letiția”. „Cațiva eurodeputați…