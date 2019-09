Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un parcurs festivalier de succes, Monștri., de Marius Olteanu, ajunge in cinematografele din Romania pe 27 septembrie, distribuit de Transilvania Film. Inainte de lansarea filmului, publicul din Sfantu Gheorghe va avea ocazia sa-i intalneasca pe regizorul și protagoniștii filmului la proiecția…

- Conform consultantului imobiliar Crosspoint Real Estate, majoritatea terenurilor cautate de dezvoltatorii imobiliari sunt destinate segmentului rezidențial al pieței, în vreme ce în restul țarii cererea se concentreaza pe terenuri pentru dezvoltari de retail. Aceștia semnaleaza o alta…

- UPDATE: Antena 3 anunta ca protestatarul Cristian Dide s-a legat cu un lant de masina primariei care fusese adusa pentru a ridica o duba amplasata in Piata Victoriei. Vezi și: PROTEST 10 august 2019. Tommy Tomescu, replica la atacul lui Sandu Matei: Ei NU au ce cauta in Piata Victoriei…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin Romfilatelia, companie aflata in portofoliul sau, a anuntat joi ca introduce in circulatie, vineri, 26 iulie, emisiunea de marci postale ”Simona Halep, Ambasadorul Tenisului Romanesc”, pentru a onora seria performantelor jucatoarei de tenis…

- In acelasi timp, in perioada analizata, ritmul de crestere a preturilor solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania a ajuns la 0,4%, dupa ce in primele trei luni din 2019 se gasea la 0,8%. Totodata, datele Analize Imobiliare arata ca variatia anuala a preturilor s-a situat…

- Aplicatia de servicii de livrare rapida Glovo, este disponibila in Constanta, utilizatorii avand posibilitatea de a cumpara, de a primi si de a trimite orice doresc din si in orasul lor. Dupa Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov si Craiova, Constanta este cel mai nou oras din tara in care…

- In topul preferintelor romanilor primele cinci locuri sunt ocupate de burgeri, ciorba de vacuta, pizza, pachetelele de primavara si placinta de visine. De asemenea, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul oraselor in care s-au realizat cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca si Timisoara.…

- ARAD. Aplicatia „Dosarul Electronic”, gandita si dezvoltata de IT-istii din cadrul Tribunalului Arad, devine, usor-usor, o aplicatie preluata de instantele din toata tara. In cadrul unei conferinte de presa in care a prezentat bilantul Tribunalului Arad pe primele sase luni ale acestui an, vicepresedintele…