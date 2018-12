Stiri pe aceeasi tema

- Bobita, personaj interpretat de actorul Mihai Bobonete, a avut un monolog de senzație in episodul special „Las Fierbinti“, difuzat de Pro TV in seara de Ajun.„Ce v-am stricat eu, ma? V-am stricat Craciunul? Pai nu era Craciunul stricat dinainte? Am venit eu, ba, si v-am lasat fara carnati…

- Bobita, personaj interpretat de actorul Mihai Bobonete, a livrat un monolog exceptional in episodul special „Las Fierbinti“, difuzat de Pro TV in seara de Ajun. In contextul pestei porcine care a lasat sute de romani fara porci de Craciun, Bobita i-a certat pe satenii superficiali si i-a facut sa inteleaga…

- Luni seara, fierbințenii se pregatesc pentru sarbatorile de iarna, intr-un episod special Las Fierbinți. Dalida se apuca de framantat cozonaci impreuna cu prietena ei, Aspirina, in timp ce la carciuma lui Bobița, Giani și Branzoi dezbat un subiect arzator: pesta porcina le-a furat placerea de a auzi…

- Un barbat care și-a facut cate un selfie, inainte și dupa un accident fatal cu autobuzul, a devenit viral pe rețelele sociale. Fotografiile au fost facute in Mozambic, iar autorul acestora calatorea de la Quelimane la Beira. Inainte de accident, barbatul și-a facut un selfie, apoi a urcat in autobuz.…

- Cand vine momentul cererii in casatorie mulți barbați se dau peste cap sa iasa cea mai originala și surprinzatoare cerere, dar cateodata deși iese conform planului, un mic impediment apare, precum manichiura viitoare soții.

- Poliția Romana a postat un mesaj pe pagina de Facebook a instituției care a devenit rapid VIRAL pe rețelele de socializare. Mesajul se refera la anvelopele de iarna și la echiparea mașinilor cu ele, de la 1 noiembrie. Postarea este ilustrata cu celebrul „Winter is Coming” din Game of Thrones și are…

- Las Fierbinți este cel mai urmarit serial din Romania, fiind pe primul loc aproape din prima zi de la lansare. In episodul trecut, serialul a ironizat mitingul PSD din vara, acela “impotriva abuzurilor comise de instituțiile statului”. Clipul devenit viral, mai jos: Giani vrea la miting Orice roman…

- Papaya Advertising, agenția de comunicare cunoscuta pentru implicarea in problemele societații, a postat astazi un spot prin care indeamna la boicotarea referendumului. Descrierea spotului este: “Pentru ca raul sa nu se intample, e suficient ca oamenii buni sa stea acasa. ” Clipul video, mai jos: Copiii…