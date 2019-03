Stiri pe aceeasi tema

- ''Monitorul preturilor'', care va include date cu privire la aproximativ 30.000 de produse alimentare si carburanti auto, va fi gata pana la mijlocul acestui an, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Potrivit acestuia, la sfarsitul…

- Potrivit acestuia, la sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei, relateaza Agerpres. "Pana la jumatatea lunii martie va fi finalizata aplicatia de catre Maguay, urmand…

- Consiliul Concurentei nu a gasit dovezi din care sa reiasa ca, in octombrie 2008, bancile s-au inteles intre ele pentru a creste nivelul indicelui ROBOR, a declarat, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la Comisia de ancheta parlamentara pe acest subiect. Potrivit senatorului…

- Preturile in sectoarele economice vizate de OUG 114/2018 ar putea creste, ca urmare a noilor taxe, insa Consiliul Concurentei monitorizeaza aceste piete pentru ca scumpirile sa nu fie excesive, a declarat presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu. "Suntem atenţi, monitorizăm cu precădere…

- Ministerul Agriculturii analizeaza o serie de masuri prin care sa plafoneze prețurile la produsele de baza, scrie G4media.ro . Instituția condusa de catre Petre Daea a sesizat deja la finalul lunii noiembrie Consiliul Concurentei cu privire la cresterea preturilor produse de panificatie si patiserie.…

- Aceasta dupa ce, sambata, senatorul ALDE Daniel Zamfir l-a acuzat pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, ca a acoperit faptul ca opt banci s-au inteles intre ele pentru a creste costurile creditarii.In replica, reprezentantii Consiliul Concurentei au aratat ca nu au…

- Consiliul Concurentei deruleaza in prezent doua investigatii in sectorul financiar si precizeaza ca a facut in trecut recomandari privind imbunatatirea concurentei in domeniul bancar, recomandari care insa nu au fost preluate in legislatie, potrivit unui comunicat al institutiei. Aceasta după ce,…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a estimat, marți, ca exista șanse sa aiba in ianuarie primele concluzii privind investigația facuta pe piața carburanților, astfel incat sa inainteze și o propunere. Bogdan Chirițoiu a spus, marți, in cursul unei audieri la Comisia economica,…