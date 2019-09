Romania este in continuare departe de țintele fixate pentru 2020, la capitolul Educație, chiar daca țintele naționale sunt modeste, comparativ cu cele europene, reiese din Monitorul educatiei si formarii pe 2019, elaborat de experții Comisiei Europene. Dupa Malta, Romania inregistra cea mai mare distanța intre ce și-a propus și realitatea din 2018, de exemplu la parasirea timpurie a sistemului de invațamant: Romania, principalele evoluții din ultimul an de monitorizare: la capitolul Parasirea timpurie a școlii (varsta 18-24 de ani), rata a coborat de la 18,1% in 2017, la 16,4%, anul trecuts-a…