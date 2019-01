Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, va participa, in zilele de 15 si 16 ianuarie, la sesiunea Comitetului Militar al NATO ce se desfasoara la Bruxelles, Belgia.Potrivit SMAp, pe agenda reuniunii se regasesc subiecte referitoare la aspectele militare de actualitate privind provocarile…

- Tinuti oarecum in umbra, ofiterii romani din Fortele pentru Operatii Speciale (FOS) care lupta, la propriu, de peste 15 ani in Afganistan, au avut parte de o pregatire indelungata si destul de costisitoare.

- Comandantul fortelor americane stationate in Afganistan nu a primit ordin de retragere a trupelor din tara, a anuntat luni NATO, la patru zile dupa anuntul potrivit caruia presedintele SUA Donald Trump intentioneaza sa retraga circa 7.000 din cei 14.000 de militari americani prezenti in Afganistan,…

- Un oficial american a declarat ca iși va da demisia dupa ce Donald Trump a decis sa retraga trupele armate americane din Siria. Diplomatul american Brett McGurk a anunțat ca va demisiona anul viitor, dar a adaugat ca a vrut sa faca acest anunț inainte de finalul anului. Inainte de declarațiile de retragere…

- Administrația Donald Trump are in plan sa retraga aproximativ 7.000 de militari americani din Afganistan, adica aproape jumatate din numarul militarilor SUA din aceasta țara, relateaza presa internaționala, citand oficiali neidentificați, conform Mediafax.In urma cu doar o zi, președintele…

- Senatorul republican Lindsey Graham a cerut, vineri, organizarea unor audieri in Congresul Statelor Unite pe tema deciziei presedintelui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria si de reducere a prezentei militare in Afganistan, relateaza Mediafax."Este absolut necesar ca in Congres…

- SPANIA: Pianistul Cristian Niculescu va sustine vineri un curs la Real Conservatorio Superior de Musica din Madrid. In perioada 3 – 28 decembrie, va fi deschisa, la Nuevo Centro Cultural din Coslada, expozitia „Romania in Primul Razboi Mondial", organizata in colaborare cu Muzeul National…

- "Un militar din cadrul Misiunii Sustinere Determinata (Resolute Support) a fost ucis in provincia Herat. Alti doi militari au fost raniti in incident. Datele initiale arata ca atacul a fost comis de un membru al serviciilor de securitate afgane", a transmis Misiunea NATO din Afganistan, informeaza…