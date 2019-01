Stiri pe aceeasi tema

- Un veteran al Fortelor Navale americane este detinut in Iran din iulie 2018, cand a fost arestat in contextul in care isi vizita prietena, a anuntat familia cetateanului SUA, citata de cotidianul The New York Times.

- Mesajul twitter care pune Orientul Mijlociu pe jar: Miercuri, 19 decembrie, Donald Trump a anuntat, desigur pe twitter, ca a luat decizia de a retrage fortele SUA din Siria , urmare a victoriei asupra Statului Islamic, singurul motiv asumat al presedintelui pentru prezenta fortelor americane in teritoriul…

- Dupa ce ne-am mai dezghetat, dupa ce am revazut la televizor principalele momente ale Paradei militare nationale de 1 Decembrie, dupa ce am vazut multimea de mesaje si articole cu privire la avioanele F-16, majoritatea acuzatoare si sententioase, sa incercam sa aflam, cu calm, ce s-a intamplat de fapt.

- (…) Daca Rusia va considera vreodata ca a sosit momentul sa lamureasca lucrurile cu un alt stat, va proceda exact cum procedeaza acum cu Ucraina: o ataca, dar neaga ca o ataca; cucereste un teritoriu, pentru ca apoi sa-l anexeze; apoi, isi apara noua „integritate teritoriala” sau creeaza separatisti,…

- Comisarul Dorin Dumitran, profilerul Politiei Romane vorbeste in deschiderea noului sezon MAS Talks despre “bucataria” unui profilaj, “trenduri” in crima, unde se termina Hollwood-ul si unde incep adevarurile banale ale acestei meserii.

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, participa marti 30 octombrie la Ziua Distinsilor Vizitatori (DV-Day) a exercitiului NATO TRIDENT JUNCTURE 18, in Trodheim, Norvegia. Exercitiul se desfasoara in perioada 25 octombrie - 23 noiembrie 2018, in Norvegia si Islanda, cu participarea…

- "Ma gandesc cu deosebit respect si profunda admiratie la veteranii de razboi. Ma gandesc cu deosebit respect la veteranii din teatrele de operatii. Toti reprezinta o mare familie a Armatei Romaniei care, astazi, isi serbeaza Ziua, 25 Octombrie. Nu as putea sa nu ma gandesc cu piosenie la cei care…

- Big Data, Cloud Computing, Data Mining, Machine Learning, Intelligence, Predictive Analytics si Forte pentru operatii speciale - doar expresii bombastice, sau diferenta dintre succes si esec in operatiile speciale?