- Departamentul american al Apararii va transfera sisteme antibalistice din mai multe tari situate in Orientul Mijlociu, o decizie care va lasa aliati ai Statelor Unite cu mai putine capabilitati defensive pe fondul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si Iran, informeaza Wall Street Journal.

- Rusia trebuie sa inceteze incalcarea "sistematica" a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord, a cerut luni ambasadorul american la Natiunile Unite, Nikki Haley, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul sef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost declarat marti vinovat de opt infractiuni legate de fraude bancare si fiscale, transmite Reuters. Juratii au anuntat ca nu pot ajunge la un consens asupra altor 10 capete de acuzare. Judecatorul T. S. Ellis a invalidat…

- Statele Unite ale Americii vor furniza Ucrainei nave militare, ceea ce va consolida capacitatile de aparare la Marea Neagra ale Kievului, a declarat marti ambasadorul ucrainean la Washington, Valeri Cealii, intr-o conferinta de presa pe tema parteneriatului strategic dintre Ucraina si SUA, informeaza…

- Militari sarbi si rusi au initiat exercitii comune cu munitie reala intr-un poligon din nord-vestul Rusiei, anunta Districtul militar vestic al armatei ruse, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a respins sugestiile potrivit carora Berlinul ar putea fi intimidat de presedintele Statele Unite, Donald Trump, pentru a-si spori cheltuielile militare, declarand ca tara sa va lua propriile decizii ''suverane'', relateaza vineri Reuters. Trump…

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, a criticat SUA si Alianta Nord-Atlantica din cauza facilitatilor militare pe care si le-au instalat in apropiere de granita Rusiei, intr-un interviu aparut miercuri, in prima zi a summitului NATO de la Bruxelles, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."De…

- La Odesa astazi incep exercițiile militare intrenaționale Sea Breeze 2018, care vor avea loc pana la 21 iulie in regiunile Odesa și Mykolaiv din Ucraina, precum și in partea de nord-vest a Marii Negre. La exerciții participa și Marina SUA, iar in acest scop a sosit recent la Odesa distrugatorul USS…