PNL l-ar vrea revocat pe Ciorbea

Despre liberali se poate spune ca i-au pus gand rau Avocatului Poporului, in sensul in care vor sa il lase fara functie. Plecat in concediu chiar in ziua in care liberalii si useristii care aveau de gand sa-i ceara sa conteste la Curtea Constitutionala Ordonanta 92, cea privind legile Justitiei, l-au cautat in zadar la sediul […] PNL… [citeste mai departe]