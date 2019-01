MONITORUL APĂRĂRII: NATO este „up and running”, pentru apărarea…

NATO este „up and running”, pentru apararea si protejarea intereselor de securitate ale aliatilor. Asa poate fi sintetizata conferinta de presa a presedintelui Comitetului Militar NATO (MC), Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, care a avut loc in dupa-amiaza zilei de 16 ianuarie, dupa incheierea reuniunii MC in formatul sefilor apararii din statele aliate.