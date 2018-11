Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- NATO a chemat la retinere dupa ce Ucraina a acuzat garzile de coasta ruse ca au deschis focul asupra a trei dintre navele sale care au incercat sa treaca prin Stramtoarea Kerci dintre Marea Neagra si Marea Azov, informeaza luni dpa. "NATO monitorizeaza indeaproape evolutiile din Marea Azov si Stramtoarea…

- Rusia a redeschis traficului maritim in stramtoarea Kerci, intre Marea Neagra si Marea Azov, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite si confiscate de fortele navale ruse, a declarat un reprezentant al autoritatilor portuare din regiunea Crimeea, citat de agentia Tass.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune parlamentului de la Kiev sa instituie legea martiala dupa ce armata rusa a atacat si a arestat trei nave ale Fortelor navale ucrainene in Marea Neagra.

- Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc ca au incalcat duminica legile maritime internationale, dupa ce garzile de frontiera ruse au incercat fara succes sa opreasca doua nave de lupta ucrainene sa navigheze in jurul Crimeii in drumul spre un port ucrainean, transmite Reuters. Incidentul din Marea Neagra…

- Ucraina va construi o baza militara in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, si a mobilizat efective suplimentare in aceasta regiune pentru a contracara amenintarile Rusiei, afirma Viktor Muzhenko, seful Statului Major al armatei ucrainene, citat de agentia Reuters.