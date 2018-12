Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele F-16 nu au zburat la parada din București de 1 decembrie din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pista de decolare fiind acoperita de gheața. Supersonicele au ajuns insa la timp la parada de dupa amiaza, la Alba Iulia, astfel ca publicul s-a intrebat, pe buna dreptate, daca justificarea…

- Avem tehnica militara depașita, deși suntem o țara membra NATO. Ni s-a confirmat, din nou, la parada de 1 Decembrie. Deși am achiziționat avioane F-16 de la portughezi, acestea nu au fost capabile sa decoleze de la sol pentru parada militara de Ziua Naționala.

- O parte dintre oamenii care au asistat la parada militara de la Bucuresti, sambata dimineata, au huiduit si s-au intors cu spatele in momentul in care au trecut masinile Jandarmeriei. Peste 4.000 de militari si specialisti au defilat la parade de 1 Decembrie din Capitala, in zona Arcului de Triumf.…

- Parada militara din anul centenar s-a transformat intr-o veritabila vitrina cu achiziții de tehnica militara, facute de Romania din bugetul de 2% alocat Apararii și executat la presiunile președintelui Trump. Nu a mai ramas nici un exemplar din tehnica de proveniența sovietica, nici macar MIG-urile…

- Parada militara de Ziua Nationala a Romaniei a inceput sambata la Bucuresti, urmand ca aproximativ 4.000 de militari romani si straini sa defileze pe sub Arcul de Triumf. Startul manifestarilor a fost...

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata, la parada militara din București.Militarii au prezentat onorul președintelui Romaniei. Parada militara a inceput cu intonarea imnului Romaniei.Klaus Iohannis urmarește parada militara de langa liderii Parlamentului, Liviu Dragnea…

- Royal Marines Band, Orchestra reprezentativa a Marinei britanice, va participa sambata, la Bucuresti, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Marii Britanii, Royal Marines Band va sosi in Romania pentru mai multe concerte, in cadrul colaborarii…

- HALAL, PATRIOTI!… Dupa ce au distrus tot ce insemna armata in municipiul Vaslui (in oras existau unitati care aveau in jur de 1.000 de militari in termen si cateva sute de ofiteri si subofiteri, la momentul decembrie 1989) diriguitorii Armatei Romane, in speta sefii Statului Major General, au gasit…