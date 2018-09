Stiri pe aceeasi tema

- Compania europeana MBDA propune o colaborare pe termen lung cu Romania, care ar permite revigorarea si reinnoirea industriei locale de aparare, a declarat, Didier Philippe, vicepresedintele firmei MBDA, intr-un interviu pentru MEDIAFAX si Monitorul Apararii si Securitatii.

- Un parteneriat pe termen lung cu Romania este absolut important pentru bunastarea tuturor partilor implicate, inclusiv pentru compania Bell, a declarat Steve Mathias, vicepresedinte in cadrul Bell, intr-un interviu pentru MEDIAFAX si Monitorul Apararii si Securitatii.

- Astazi se reuneste Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la cererea presedintelui Klaus Iohannis. Cea mai importanta discutie va fi pe seama propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru acest an.

- In 2018, industriei de aparare i-au fost acordate 69 de milioane de lei pentru investiții, de peste trei ori mai mult decat in 2017 și de peste patru ori mai mult decat in 2016, se arata intr-un raport al Ministerului ...

- Serbia opteaza pentru „neutralitate militara” si continua sa isi dezvolte sistemul de aparare si securitate pe aceasta baza, in functie de analiza provocarilor, riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii sale.

- Florentina Mirica, procuror sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, sustine ca, in urma deciziei Curtii Constitutionale prin care interceptarile realizate de serviciile de informatii nu mai pot fi folosite in dosarele penale, a scazut cu circa 90 capacitatea de a se pune in aplicare…

- In fiecare an, 20 iulie, ziua Sfantului Prooroc Ilie Tezviteanul, este sarbatoarea aviatiei romane. Si Ziua Fortelor Aeriene. O zi in care privim catre cer, emotionati ca am zarit o dara de condensare, un avion sau un elicopter. Va propun sa mergem cu gandul putin mai departe.

- Parlamentul European a aprobat marti un acord negociat cu statele membre privind crearea unui fond european pentru stimularea cooperarii in cadrul industriei militare europene, relateaza publicatia EUObserver.