Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a fost transportat, de urgența, marți, la spital, dupa ce a suferit un infarct. Medicii l-au operat de urgența și i-au montat doua stenturi. Tudose a acordat, miercuri, un interviu telefonic lui Victor Ciutacu, in care a relatat prin ce a trecut.”Deocamdata, ma…

- A trecut prin momente dramatice la inceputul lunii martie, cand a fost implicat intr-un accident de motocicleta cumplit, in Ibitza, insa acum DJ Pagal și-a revenit din coma și a facut public un mesaj sfașietor.

- Doliu in lumea artistica din Romania, a murit azi-noapte pe patul de spital. Ultimele cuvinte sunt cutremuratoare Doliu in lumea artistica din Romania. Luptase cu cancerul o perioada lunga de timp și existau semnale pozitive in ceea ce privește vindecarea. Numai ca boala s-a dovedit a fi mult mai puternica,…

- La cateva zile dupa ce a devenit mamica si a trecut razant pe langa moarte, Andreea Balan, casatorita cu actorul George Burcea, a facut noi declaratii despre momentele pe care le-a trait inainte de operatia de cezariana, insa si despre cele din sala de nasteri.

- Un copil de un an din localitatea Barbuletu s-a injunghiat cu un cutit in burta, in timp ce se afla in casa cu mama sa. Autoritațile au deschis o ancheta pentru a afla cum a avut loc incidentul, a informat IPJ Dambovita. Copilul a fost transportat in stare foarte grava la spital și va fi transferat la…

- Andreea Balan a postat, in urma cu cateva minute, prima imagine cu fetița ei nou nascuta și primul mesaj despre starea ei de sanatate. "Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetița, Clara Maria in brațe, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase, le-am…

- Un azil din Timis, unde erau internati mai multi batrani, a fost inchis de autoritati. La doar trei zile distanta, autoritatile au descoperit ca institutia inca functiona. Acum, o alta descoperire șocanta a fost facuta! Una dintre batranele din azil a murit pe patul de spital, inca din cauze necunoscute.

- Familia unei studente a aflat ca aceasta are un iubit secret dupa ce a fost paralizata in spital. Conform The Sun, acesta a refuzat sa plece din camera sa de spital. Ellie a fost paralizata dupa ce a suferit...