Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arșinel a fost unul dintre actorii la moda din comunism. Gagurile și scenetele cu acesta erau deliciul telespectatorilor care și așa nu aveau parte de prea multa distracție in cele doua ore de program TV zilnic. Acesta a ajuns ca in prezent sa incaseze sume mari atat din pensie cat…

- Rezultatul obtinut prin modificarile aduse Legii Avocatul Poporului in ceea ce priveste pensia de serviciu este acela al unui regim juridic "confuz", contrar exigentelor de claritate si precizie care trebuie sa caracterizeze dispozitiile legale, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea…

- CCR a publicat, luni, motivarea deciziei prin care a fost admisa partial sesizarea formulata de Klaus Iohannis rivind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang cu cea de ministru, beneficiind in mod corespunzator de toate drepturile acestuia,…

- Statul roman platește mai mult pentru pensia speciala a lui Tudorel Toader, decat platește Banca Naționala a Romaniei pentru depozitarea aurului la Banca Angliei, susține deputatul USR, Adrian Claudiu Prisnel, pe propriul cont de socializare.

- Conform informațiilor Comisarul.ro, și in 2019, Gheorghe Balașoiu, fostul comandant al Penitenciarului Colibași ramane cel mai bine platit pensionar din Romania. Acesta incaseaza lunar o pensie de 66.701 lei. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), cea mai mare pensie bruta platita in acest…

- Nadia Comaneci este prima gimnasta din lume care a primit nota 10 intr-un concurs olimpic de gimnastica, pentru performanța sa de la Jocurile Olimpice din Montreal, in 1976, pe cand avea doar 13 ani

- Tudorel Toader are venituri impresionante, potrivit declaratiei sale de avere. Ministrul Justiției incaseaza o pensie speciala similara cu cea a unui judecator de la Inalta Curte, in baza unei decizii CCR date in perioada in care acesta era judecator.

- Dacian Cioloș a fost ales cu mare fast președinte al PLUS și a vorbit despre oameni noi in politica, insa apar tot mai multe informatii despre oamenii controversati care s-au alaturat proiectului.Dupa ce s-a aflat ca un fost PRM-ist a fost ales in conducerea PLUS, o membra a Biroului National…