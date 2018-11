Monica Roșu a părăsit competiția Exatlon România Monica Roșu a decis sa paraseasca competiția Exatlon Romania, duminica seara, dupa ce a ajuns din nou la duel, de data aceasta cu Madalina Predoi. Din cauza accidentarilor și a unor probleme dermatologice, fosta gimnasta a decis sa abandoneze concursul și sa revina in Romania. „Suntem aici de aproape trei luni de zile, mai puțin Madalina. Mare parte din voi sunteți aici, așa cum spuneam, chiar din prima zi. Partea cea mai lunga a Exatlonului a trecut, suntem din ce in ce mai aproape de finala, din ce in ce mai aproape de momentele acelea unice. Din pacate, din cauza mai multor accidentari, Monica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

