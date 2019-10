Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul romanesc este in doliu! Dupa mai bine de o saptamana in care a stat internata in spital, iar medicii au facut eforturi supraomenesti, marea actrita Tamara Buciuceanu s-a stins din viata. A pierdut lupta cu problemele cardiace si a lasat in urma regrete si lacrimi.

- O angajata TVR spune ca, atunci cand a sunat la 112 sa spuna ca este agresata, polițistul care a preluat apelul i-a transmis ca ”daca nu e cu sange, daca nu e cu foc, nu venim”, scrie HotNews.

- Alexandra Maceșanu nu a spus „Vine, vine” atunci cand a sunat la 112 și a spus ca a fost violata in casa lui Gheorghe Dinca, ci „Bine, bine”, diferența putand modifica ancheta. Unchiul fetei, Alexandru Cumpanașu, a declarat, miercuri, ca cere ca apelurile a doua persoane la 112 sa fie facute publice,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, susține ca o persoana a sunat-o pe mama Alexandrei cerand rascumparare pentru a le elibera pe fiica ei și pe Luiza. Individul a fost prins in flagrant de polițiști, dar totul s-a dovedit a fi o pista falsa și o gluma bolnava. Alexandru Cumpanașu a facut…

- Gheorghe Avram, fost sef al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Satu Mare, a fost amendat cu 500 de lei pentru ca a sunat la 112 si a anuntat ca s-ar fi ratacit, el spunand cand a fost gasit ca a incercat sa testeze reactia autoritatilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, in bucataria restaurantului complexului turistic Hefaistos, din statiunea Mamaia. O persoana s-a intoxicat cu fum și o alta a suferit un atac de panica , informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Pompierii constanțeni au intervenit…

- O mama din Sibiu a fost batuta luni, pe strada Șureanu, de o șoferița nervoasa. Agresoarea a coborat de la volan cu o bata de baseball din mana și a lovit-o cu bestialitate pe mama in varsta de 35 de ani. „O doamna, undeva la 40 de ani, care se afla in trafic a inceput sa o injure pe soția mea, pe motiv…

- Avocata Ingrid Mocanu a avut parte de o experiența neplacuta in fața DNA Constanța și a apelat la 112, fiind pusa in legatura cu poliția. Avocata dezvaluie ca un echipaj de poliție a venit abia dupa aproximativ o ora, deși aceștia aveau adresa exacta. Motivul este unul incredibil, polițiștii nu aveau…