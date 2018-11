Stiri pe aceeasi tema

- Monica Pop, cel mai cunoscut medic oftalmolog din Romania, vorbește pe larg despre experiențele sale profesionale care au marcat-o, dar și despre relația cu soțul și fiica sa, duminica, de la ora 15.45, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde va face adevarate dezvaluiri despre familia sa.

- Fiica lui Gica Hagi a primit un rol important intr-un film despre Experimentul Pitești. Kira Hagi, in varsta de 22 de ani, tocmai a primit primul rol important al carierei de actor. Fiica lui Gica Hagi va juca in ”Intre chin si Amin”, un film despre Experimentul Pitesti, regizat de Toma Enache, care…

- Zile libere 2018 școala. Data cand pica Sfantul Andrei va fi o zi libera de care vor benificia școlarii și studenții, dar și cadrele didactice. Sfantul Andrei 2018 pica pe 30 noiembrie și figureaza in calendarul de zile libere legale in Romania.

- Scoala se poate face si cu telefonul pe banca, cu ochelari de realitate virtuala pe cap si lectii tinute pe Skype. O demonstreaza un dascal din Oradea, Romania, ale carui metode de predare l-au adus in atentia Microsoft.

- Și fiica vedetei de televiziune Andreea Marin a inceput școala. Fosta prezentatoare scoate mii de euro din buzunar pentru educația Violetei. Vedeta de televiziune Andreea Marin are o fiica, Violeta, care trece in clasa a VI-a. Fosta zana a surprizelor este foarte preocupata de educația primita de fiica…

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…