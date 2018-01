Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 ani, din județul Olt, și-a incheiat socotelile cu viața in prima zi din 2018. Barbatul era din satul Slaveni, localitatea Gostavațu, iar rudele care l-au descoperit atarnand in ștreang, luni-dimineața, 1 ianuarie 2018 și ausunat la 112. Medicul ...

- Situație de criza la Spitalul de Urgențe Oftalmologice, anunțata chiar de managerul general al instituției: "CAD ȘI MEDICII !! Medicul șef al UPU, internat la Matei Balș cu RUJEOLA", a scris prof. dr. Monica Pop pe o rețea de socializare.

- Politistul a carei masina a ars este unul dintre cei care l-au retinut pe cunoscutul chirurg Benedek Imre, in urma unui scandal in plina strada. In septembrie, medicul Imre ar fi impins un politist rutier, care l-a depistat in trafic cu asigurarea auto expirata. Procurorii au deschis dosar…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dezvaluit, miercuri seara, la Antena 3, ca mai mulți demnitari cu probleme penale au fost in audiența la el. I s-au plans de faptul ca procurorii nu au mai lucrat la dosarele lor de mai mulți ani. Toader a facut aceste afirmații pentru a da un exemplu despre…

- Monica Pop, binecunoscutul medic oftalmolog, a povestit despre un caz medical pe care l-a intalnit și care a marcat-o. Monica Pop, care de curand a povestit despre cazul unei asistente de la Spitalul de Oftalmologie din Capitala , a scos la iveala un alt caz care a șocat-o. Monica Pop, care s-a luptat…

- Social-democratul a relatat ca statea de vorba cu mai mulți parlamentari PNL, moment in care un politician de la USR l-a fotografiat. Codrin Ștefanescu a povestit cum s-au petrecut lucrurile. [citeste si] "Miercuri am luat masa la Senat. Am fost cu mai mulți politicieni de la PNL, respectiv…

- Mai rau, nu cu foarte multa vreme in urma, oamenii habar n-aveau de germeni si infectii. Lucruri care astazi par de la sine intelese precum dusul zilnic, spalatul mainilor, toaleta, galeata de gunoi etc era total diferite odinioara, iar instalatiile sanitare in interior erau, practic, inexistente.…

- Invitata in cadrul unei emisiuni la Antena 3, Monica Pop, medic la Spitalul de Oftalmologie din Bucuresti, a povestit despre un eveniment violent petrecut intre una dintre asistentele de la unitatea medicala pe care o conduce si artististul Calin Greambasu.

- O tanara a fost omorata la metrou, la stația Dristor, marți seara de catre o femeie, Magdalena Șerban, din Craiova. Agresoarea incercase același lucru cu cateva ore mai devreme, la o alta stație, Costin Georgian. Tatal tinerei care a reusit sa se salveze in statia Costin Georgian sustine ca dupa…

- Tatal tinerei de 20 de ani care a fost impinsa, marți, in fața metroului și a reușita sa se opuna susține ca dupa 45 de minute de la incident a sunat la 112, fiind trimis la stația de metrou la care s-a intamplat atacul. Barbatul spune ca a durat doua ore pana a putut da declarații. „In 45 de minute…

- In dimineața zilei de marți, 12.12.2017, in jurul orei 02.00, in timpul executarii serviciului de patrulare in Cartierul 9 Mai, un echipaj al Poliției Locale Ploiești a depistat, in zona Bancii Transilvania de pe strada Domnișori, un barbat care incerca sa ii vanda altui individ un caruț de transportat…

- Valerica Artene (44 de ani) este o romanca din Marasesti, judetul Vrancea, care traieste de 17 ani in Marea Britanie, intr-o localitate aflata la 18 kilometri distanta de Oxford. Romanca va depune zilele viitoare juramantul de consilier local in localitatea Cholsey, o comunitate cu aproape 4.000 de…

- Deputatul PNL Florin Roman a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre un proiect prin care daca refuzi un loc de munca, nu mai primești venit minim garantat. Deputatul spune ca sunt 200.000 de oameni, care primesc venit…

- "Tot Parva, da, dar in buletin l-am schimbat. N-am slabit absolut deloc. Toata lumea imi spune ca am slabit, insa in realitate nu, n-am slabit deloc. Noi asa credem ca e bine, asa ne-am dorit, am vrut sa avem doar oameni dragi alaturi, am vrut sa nu facem tam-tam si ne-a iesit. Asa este, da. Nu sunt…

- Și-a inceput drumul in lumea artistica la o varsta frageda. Tudor Roșu, in varsta de 13 ani, face parte din distribuția serialului “Fructul oprit”, producția pe care Ruxandra Ion o pregatește pentru Antena 1.

- Ionela Irimia s-a internat prima data la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie ”Cuza Voda” din Iasi la inceputul lunii noiembrie, cand stia ca a venit momentul sa nasca. Femeia declara ca medicii i-au spus ca nu este pregatita sa nasca, ca sarcina este bine si sa se intoarca la spital doar…

- Și-a inceput drumul in lumea artistica la o varsta frageda, iar acum, la 13 ani, trece prin emoțiile unui nou proiect. Tudor Roșu face parte din distribuția serialului “Fructul oprit”, o producție inedita pe care Ruxandra Ion o pregatește pentru Antena 1.

- Alis Grasu, managerul Serviciului Județean de Ambulanța București-Ilfov și medicul Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucuresti, au explicat, in emisiunea "Adevaruri de viața", de la Antena 3, de ce tot mai mulți tineri fac infarct.

- -se actualizeaza- "Colegii noștri juriști din Comisia Speciala, care considera ca se fac presiuni asupra lor sau nu vor sa susțina pana la capat aceste modifcari așa cum le-am promis trebuie sa faca loc in Comisie altor colegi juriști mult mai curajoși. Asta va fi discuția de luni. Vom face…

- Discuție in contradictoriu, la ”Sinteza Zilei”, intre deputatul liberal Dan Vilceanu și senatorul PSD Șerban Nicolae, pe tema alocarii bugetare a 2% din PIB pentru Aparare. Discuția dintre cei doi a avut loc dupa ce secretarul american de stat, Rex Tillerson, a salutat angajamentul Romaniei de a…

- Monica Pop a vorbit despre suferinta nestiuta a Cristinei Stamate. Medicul oftalmolog a dezvaluit ce a omorât-o de fapt pe regretata actrita, care trecuse cu bine peste operatia pe cord deschis.

- O aplicație dezvoltata la Cluj a ajuns sa fie cotata pe piața la suma de un milion de dolari, iar dezvoltarea abia acum începe. Trei tineri au venit cu ideea de a crea un ospatar virtual, care sa îi ajute pe oameni sa comande și sa plateasca online…

- Aproximativ 20.000 de oameni protesteaza in aceasta seara impotriva modificarilor legilor justitiei. Pe langa cei din Bucuresti, si in marile orase ale tarii alte mii de oameni protesteaza si impotriva Guvernului, dar si a legilor de modificare a Codului Fiscal.Citeste si: Jandarmeria ia pozitie…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca unele dintre manifestațiile din ultima perioada sunt „justificate, normale și corecte”, in timp ce altele sunt „provocate”. Intrebat la Antena 3 cum privește protestele care s-au desfașurat și cele care se anunța, Tudose a raspuns: „Unele dintre manifestari…

- In urma cu doua zile, cunoscutul medic Monica Pop, directorul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București, a povestit cazul unui baiat de 17 ani, din comuna Crangurile de Jos, județul Dambovița, care a fost adus in miez de noapte la spital, cu o problema grava la unul din ochi.

- Alina Pușcaș și soțul ei au implinit 3 ani de cand sunt impreuna. Vedeta de la Antena 1 a postat o imagine pe contul de socializare in care apare ținand in palma verighetele. Alina Pușcaș și soțul ei formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Directia Nationala Anticoruptie, fiind citat de procurori într-un dosar de coruptie. Câteva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu…

- Fostul principe Nicolae a vorbit din nou despre conflictul cu Casa Regala a Romaniei, dupa incercarea de a-l vizita pe Regele Mihai, aflat in stare foarte grava. Nepotul monarhului a spus ca a fost pentru a șaptea oara cand a incercat sa iși vada bunicul și nu a fost lasat. „A fost a șaptea oara cand…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, e ridiculizat pur si simplu in PSD, chiar partidul care l-a propus si il sustine in Guvern. Ultimele actiuni ale acestuia l-au scos din minti pe Eugen Teodorovici, fost ministru de finante. In direct la Antena 3, Teodorovici l-a 'distrus' pur si simplu pe Misa si…

- Tragedie dubla în familia unor moldoveni stabiliți în Italia. Un tânar de 29 de ani și-a sugrumat mama, iar mai apoi și-a luat viața spânzurându-se, transmite stirilocale.md Nenorocirea s-a produs zilele trecute în comuna Montorio Romano din provincia…

- Povestea celor doi medici olteni, ambii colegi de facultate la Craiova a fost prezentata in cadrul emisiunii „In premiera cu Carmen Avram” difuzata de postul național de televiziune Antena3. Alexie Ionache, medic specialist de boli interne si boli infectioase originar din…

- Gigi Becali s-a lansat intr-un atac dur la adresa celor care nu i-au aprobat eliberarea conditionata finului sau. „L-au nenorocit, l-au distrus", a spus Becali, potrivit Antena 3 Borcea are dreptul la o noua cerere abia in aprilie anul viitor. La inceputul saptamanii, instanta…

- Parapsihologul Romulus Popescu a povestit în emisiunea „Voi cu Voicu” și cum a cunoscut-o pe Nadia Comaneci și soțul sau. „Pe Nadia Comaneci am cunoscut-o, dupa ce l-am salvat pe Dan Grecu din coma, Nadia Comaneci a venit cu Bart Conner la mine la cabinet, la Steaua,…

- Exista mai multe ritualuri vechi care au capacitatea sa ne imbunatateasca viata si sa alunge energiile negative care ne influenteaza, insa, majoritatea dintre acestea sunt destul de complicate si necesita respectarea mai multor reguli destul de stricte. Va propunem astazi un ritual foarte simplu, dar…

- Un tânar de 35 de ani din comuna Contesti a murit, dupa ce a cazut din nuc si s-a înfipt în prajina cu care batea copacul, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dâmbovita.

- ”Acest gen de extremism, de stalinism, de fascism, sa le spui handicapați celor din mediul rural, sa fie inecați ca șobolanii, sa spui așa ceva este fascism. Sa identifici categorii de persoane sau cu nume și prenume și sa ceri acțiuni impotriva lor ca exterminarea este fascism. Sa urmarești o emisiune…

- Dumitru Iliescu susține ca SRI fabrica dosare penale pentru cei pe care voia sa ii elimine ce le serveau procurorilor. ”Aceste dosare erau intocmite la dispoziția domnului Coldea, cu aprobarea domnului Maior. Eu vorbesc despre acele dosare care nu aveau probe in ele, erau construite acele…

- Cel mai tanar iluzionist al Hollywood-ului, pe scena ”iUmor”. Este vorba despre Dan Sperry, un american care la varsta de doar 17 ani a impresionat cu talentul lui. Jurații ”iUmor” au avut parte de o reprezentație destul de sumbra de iluzionism, din partea unuia dintre maeștrii acestui gen. Cel mai…

- Mama lui Dani Otil a venit in Bucuresti sa-si insoare baiatul. Dorina a fost invitata in cadrul unei emisiuni TV si s-a dat de gol. ”Am venit sa-l insor pe Dani. Vreau sa-l vad insurat, sa-mi faca un nepot. In privinta fetelor, nu am preferinte. Din platou imi place de Flavia, de Miruna, dar oricum…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a declarat in aceasta seara, la Antena 3, ca sunt bani pentru pensii și salarii. Acesta a mai declarat, in cadrul aceleași emisiuni, ca impozitul pe venit va scadea de la 16 la 10% de la 1 ianuarie 2016.

- O relație dintre un tanar de 36 de ani, din Motru, zis ”Calu” și patroana unei firme din Catunele s-a incheiat cum nu se putea mai rau pentru barbat. Acesta a ajuns duminica seara in arest, dupa ce ar fi mers la sediul societații acesteia și ar fi spart un geam, pentru ca fosta iubita nu l-ar…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a prezentat vineri, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, un biletel despre care sustine ca ar fi fost pierdut de inspectorii Inspectiei Judiciare si pe care ar fi trecute mai multe numere de dosare, infromeaza Agerpres.ro.…

- Simbata, 7 octombrie 2017, Marius Pieleanu a prezentat la Antena 3 rezultatele unui sondaj avind printre intrebari și pe aceasta: Ce parere aveți despre Guvern: 57% aveau o parere proasta; 10% n-aveau nici o parere; 31% aveau o parere buna. De 27 de ani, de cind imi dau cu parerea despre politichia…

- "Doamna ministru Sevil Shhaideh a facut o solicitare in acest sens. Eu am adresat-o ministrului Justitiei. Domnul ministru al Justitiei a venit in sedinta de Guvern si ne-a prezentat faptul ca a primit scrisoarea si ca incearca sa elaboreze un raspuns. De fapt, sa incerce sa vada in ce masura isi…